Homecore

Rua de São Bento, 96. De segunda a sábado das 11h00 às 19h00

Alexandre Guarneri é o fundador da marca Homecor, na qual, como o próprio explica ao Observador, “cria peças de roupa para durar muito, não só em termos de qualidade, mas também de design”. Há mais de 30 anos que as suas criações são produzidas no norte de Portugal e conhecendo o país há tanto tempo, pôs-se um dia a pensar que seria bom abrir uma loja em Lisboa. Encontrou uma vez um amigo que lhe deu a dica da Rua de S. Bento. “Fui ver e havia um café. Eu não achei muito bem para abrir a loja, mas a minha companheira decidiu abrir um café ali.” Acabou por ficar com o espaço do lado, uma loja que estava vazia há muitos anos, fez obras e abriu as portas da Homecore em outubro de 2021. Lá dentro, a roupa da marca com o mesmo nome partilha o espaço com produtos de outras marcas. Como por exemplo os instrumentos musicais La Boite Concept, marca francesa que faz caixas de som com uma tecnologia dos anos 70 herdada, melhorada e envolvida num design moderno. Ou o calçado da Veja, uma marca francesa eco responsável. Ou ainda os cosméticos Oficine Universelle Buly, que vêm de França com inspiração nos segredos de beleza do mundo e com um design ao estilo da antiga farmácia. Juntam-se ainda os termos da texana Yeti a dar um toque de exotismo. Poderia este espaço ser um oásis francês no meio de Lisboa? “Pode ser visto assim. Mas é francês com coração português”.

LDV Santos

Avenida D. Carlos I, 107 (São Bento), Lisboa. De terça a sábado das 10h00 às 19h00.

Dentro do novo espaço LDV, que abriu em novembro de 2021 em Santos, viaja-se pelo mundo à boleia do design. LDV significa A Linha Da Vizinha e é o nome de um estúdio de design de interiores focado em mobiliário e iluminação para casa e escritório, que já conta com quase 22 anos de existência. Esta é uma nova loja na capital, uma vez que a marca já contava com outras duas, uma em Campolide (Lisboa) e outra na Casa da Arquitectura (Matosinhos), e a aposta agora está nos acessórios de decoração e pequenos objetos. Ana Bonet, uma das fundadoras do estúdio, explica que este espaço é “uma extensão do trabalho da LDV com grandes empresas como a Google, Santander…, mas agora com uma curadoria cuidada na seleção de elementos decorativos e peças icónicas do design”. Nesta nova loja é possível encontrar várias peças de design internacional, tanto clássicas, como novos lançamentos, e o humor e a elegância são os critérios que definem a seleção. O Eames House Bird, as Wooden Dolls da Vitra, pequenos eletrodomésticos da Hay, acessórios para mesa e cozinha da Normann Copenhagen, Lucie Kaas Dolls, candeeiros Flower Pot da &Tradition, livros Thames & Hudson, acessórios da Chommies para cães e gatos e capas coloridas para bicicletas da Velosocks vindas da Letónia são alguns exemplos da oferta que ocupa as prateleiras.

Minds & More

Rua Nova de São Mamede, nº 72 A, Lisboa. De segunda a sexta das 9h00 às 18h00. Sábado das 10h00 às 18h00.

Kasia Kosiarska é diretora de arte e stylist, trabalhava em Londres como freelancer num grande espaço de cowork e dividia-se entre a capital britânica e a portuguesa até decidir assentar em Lisboa (embora continue a ir a Londres onde tem clientes fiéis) e importar o conceito. Abriu então a Minds & More em agosto de 2021 e descreve o projeto como “um espaço dedicado a cabeleireiros freelancers criativos e artistas multidisciplinares com o seu próprio negócio de lifestyle” e acrescenta que este projeto “envolve uma mentalidade coletiva, colaboração e práticas sustentáveis que honram a inovação, para inspirar”. Criou um espaço e tem o objetivo de criar também uma comunidade, chamando mesmo de “membros” às pessoas que lá trabalham. A Minds & More fica na zona do Príncipe Real. Kasia apaixonou-se por “um edifício muito catita cor de rosa por fora” e o mais antigo da rua, que se manteve de pé depois do terramoto. Antes era um apartamento, agora as salas perderam as portas para que seja fácil e apetecível circular. Há uma sala principal para os cortes de cabelo, uma sala de estar, estações para os freelancers trabalharem, um espaço tipo galeria para expor o trabalho de artistas locais (em áreas como a fotografia, ilustração, pintura), há ainda uma sala para maquilhagem e cuidados relacionados com sobrancelhas e pestanas e uma cozinha. A Minds & More também recebe músicos para eventos e tem uma loja com produtos locais de cabelo, pele e corpo feitos em Portugal ou na Europa de forma sustentável.

Nomade

Rua Silva Carvalho, 50C (Campo de Ourique), Lisboa. De quarta a sexta das 14h00 às 19h00. Sábado das 11h00 às 17h00.

Hayet Graham é francesa e morava em Londres, mas o Brexit levou à mudança para Lisboa. Na capital britânica estudou artes artesanais, tinha um blog para o qual entrevistava artistas e tinha também a ambição de abrir uma loja, projeto a que deu continuidade já por cá. Mas a pandemia fez com que o país se fechasse e dificultou todo o processo. Diz que se sentiu no planeta Marte, porque está a aprender português, mas não podia falar com ninguém para treinar. Em setembro de 2021 começou a visitar bairros em busca de um espaço. Acabou por se instalar em Campo de Ourique e só depois de apercebeu que era uma zona rica em ateliers de arquitetura e de design de interiores, o que foi uma agradável surpresa. A Nomade abriu em novembro de 2021 e foca-se em dois temas: marcas portuguesas e sustentabilidade. Tem joias da marca Sopro Jewellery, cadernos feitos à mão, candeeiros de uma artista que sopra vidro, e muita cerâmica, já que em Portugal estas criações “têm muita qualidade e variedade”. No entanto, Hayet também trouxe para o país a conhecida marca francesa Caravane, através de almofadas e mantas. Reconhece que os preços são um pouco mais caros do que as lojas comuns de decoração, porque se trata de peças artesanais. A fundadora explica que gosta de conhecer os artistas, perceber os seus processos e depois vender os seus produtos e contar às pessoas a história das peças, porque afinal também é aí que está parte do seu valor.

Corners Castelbel

El Corte Inglés de Lisboa e de Vila Nova de Gaia

Nos espaços El Corte Inglés de Lisboa e de Vila Nova de Gaia pairam no ar os aromas Castelbel. Desde os primeiros dias do ano que é possível visitar os novos corners da marca portuguesa nestes espaços multimarca. Clássicos e novidades juntam-se numa galeria de opções bem cheirosas. Além dos produtos há ainda espaço para sustentabilidade e criatividade. A primeira através da possibilidade de reencher as garrafas de alumínio Castelbel e Portus Cale com perfumes à escolha para os difusores. A segunda através de uma máquina de personalização de sabonetes (que está disponível em Lisboa) que permite criar produtos únicos com palavras, números ou frases.

New Story Bridal

Av. Duque de Loulé 22, 3ºAndar – Sala 4. Picoas, Lisboa.

Aqui o tema é exclusivamente vestidos de noiva. As noivas que já casaram podem vender o seu vestido e as que vão casar podem encontrar a peça dos seus sonhos em segunda mão e com um preço mais apelativo. É possível encontrar por lá peças de marcas como Pronovias, Rosa Clará, Penhalta e também uma seleção de vestidos da designer Rita Álvares Pereira e os preços variam entre os 500 e os 1500 euros. Este projeto data de outubro de 2021 e aposta em três pilares: ser uma opção sustentável, sofisticada e prática. Segundo a fundadora do projeto, Teresa Baumeister Simões, “já se sabe que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, mas parece que na moda nupcial esse tema passa ao lado. Um vestido de noiva, usado apenas uma vez por algumas horas é, por definição, uma das peças de roupa menos sustentáveis que uma noiva irá possuir”. Na morada de Lisboa está o showroom, mas no site é possível ver os vestidos disponíveis e agendar uma visita.