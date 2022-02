Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um resultado contra todas as expetativas. Rameshbabu Praggnanandhaa, o jovem indiano de 16 anos, que é um prodígio do xadrez, venceu esta segunda-feira o melhor do mundo na modalidade, Magnus Carlsen, durante o Airthings Masters. A razão de ninguém esperar esta “reviravolta”? No primeiro dia do torneio (sábado), Pragg somou três derrotas consecutivas.

Agora, junta-se ao pódio — como terceiro classificado — dos praticantes indianos que venceram Carlsen, logo a seguir a Viswanathan Anand e Pentala Harikrishna. Noutra categoria arrecada a medalha de ouro: Pragg é o mestre mais jovem a alcançar a vitória frente ao norueguês desde que o mesmo se tornou campeão mundial em 2013.

O prodígio de 16 anos mostrou-se calmo durante toda a partida, enquanto o seu adversário cometeu alguns erros. Quando a vitória ficou clara, após 39 jogadas, Pragg não hesitou em tapar a boca com a mão, em choque, como descreve a CNN.

“Estou muito feliz”, reagiu ao canal Chess24. Quando questionado como iria celebrar a conquista, os festejos reduziram-se a “ir para a cama”. A razão? O fuso horário, já que Pragg está a jogar a partir da Índia. “Não vou jantar às 2h30 da manhã”, brincou.

Tornou-se, em 2016, o mestre internacional mais jovem da história aos 10 anos, contudo este novo feito rendeu elogios de compatriotas conhecidos, tais como do pentacampeão mundial Viswanathan Anand, que está “orgulhoso”.

Always proud of our talents! Very good day for @rpragchess https://t.co/vIcFUwAzmZ — Viswanathan Anand (@vishy64theking) February 21, 2022

Já o grande jogador de críquete, Sachin Tendulkar, imagina “a sensação maravilhosa” que deve ter sido ganhar, escreveu no Twitter. “Deixaste a Índia orgulhosa!”, lê-se ainda.

What a wonderful feeling it must be for Pragg. All of 16, and to have beaten the experienced & decorated Magnus Carlsen, and that too while playing black, is magical! Best wishes on a long & successful chess career ahead. You’ve made India proud! pic.twitter.com/hTQiwznJvX — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 21, 2022

O treinador de Pragg, Ramachandran Ramesh, reconheceu que “os resultados [de Pragg] nos últimos seis meses oscilaram entre extremos“, à ESPN. “A flutuação pode ser preocupante e precisa de ser estabilizada. Esta vitória contra [o mestre] Magnus é importante. Vencer um dos jogadores mais fortes da história do xadrez é um grande momento para ele”, disse ainda.

Por outro lado, para Carlsen, foi uma derrota potencialmente prejudicial e menos um título para a sua já prestigiada coleção. O jogador esteve infetado com Covid-19 antes do início do torneio e acredita que tal está a ter impactos negativos no seu desempenho. “Não tenho energia e foi um pouco difícil concentrar-me”, assumiu, cita-o a Aljazeera.