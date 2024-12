O grande mestre indiano Gukesh Dommaraju, de apenas 18 anos, passou a liderar o Campeonato do Mundo de xadrez, a decorrer em Singapura, após derrotar o detentor do título, o chinês Ding Liren. O candidato, que este sábado jogou com as brancas, comanda agora por 6,0 a 5,0 a três dias de terminar a final.

Antes, tinham-se registado oito empates e uma vitória para cada lado. Ding venceu o primeiro jogo, em 25 de novembro, e Gukesh reequilibrou o marcador na terceira partida, com todos os restantes a terem o ponto repartido.

Aos 18 anos, Dommaraju é o mais jovem xadrezista da história a jogar o Campeonato do Mundo, procurando superar o russo Garry Kasparov, que foi campeão aos 22 anos.

Este sábado, Dommaraju optou por uma abertura bastante agressiva e forçou Ding a gastar mais de uma hora nos seus primeiros cinco lances. Quando o chinês já tinha assumido o controlo do jogo, acabou por permitir que Gukesh recuperasse a iniciativa e depois, nos apuros de tempo mútuos, foi o campeão mundial que acabou por falhar.

Em Singapura, caso se verifique empate no final das 14 partidas, haverá lugar a desempates, na próxima sexta-feira.