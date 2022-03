O primeiro-ministro, António Costa, afirmou no domingo, na cidade da Praia, que as relações entre Portugal e Cabo Verde são um “exemplo” para o atual momento internacional, a recuperar da pandemia de Covid-19 e com a guerra na Ucrânia.

“É importante que, neste contexto, países que são irmãos, que souberam construir uma relação de fraternidade, sejam precisamente o exemplo de como há mais vida depois da pandemia e que mesmo neste quadro de guerra há caminho para construir o futuro”, afirmou António Costa, depois de se reunir, na capital de Cabo Verde, com o homólogo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Os governos de Portugal e de Cabo Verde assinam na segunda-feira, na Praia, no final da VI Cimeira entre os dois países, um Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, que vai envolver cerca de 95 milhões de euros.

Este programa será assinado no segundo e último dia de visita do primeiro-ministro, António Costa, a Cabo Verde.

“É um momento por um lado de esperança de que estejamos à beira de nos podermos libertar desta pandemia, mas também um momento de grande ansiedade a nível mundial, a assistir a uma guerra terrível e que tem consequências muito para além do local onde a guerra se desenrola e projeta efeitos e danos um pouco em todo o mundo e seguramente também nas nossas vidas”, afirmou António Costa, em declarações aos jornalistas após a reunião com o primeiro-ministro cabo-verdiano.