O R(t), leia-se, o número de casos novos gerados por cada infetado, situa-se, esta quarta-feira nos 0,91, no continente. Embora continue abaixo do 1, o R(t) subiu em relação aos números registados na passada segunda-feira, quando se situava nos 0,84. Desde 23 de fevereiro em crescendo, o R(t) volta a aproximar-se do 1. Abandonou-o pela primeira vez, a 7 de fevereiro, quando desceu de 1,05 para 0,97.

Por sua vez, a incidência — ou seja, o número de novos casos identificados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias — situa-se, esta quarta-feira, nos 1.411,2, acima dos 1.398 registados registados há dois dias. Desde 7 de fevereiro que a incidência estava a descer em todo o país. Passado quase um mês, o cenário volta a inverter-se com o número de infectados a aumentar.

De acordo com o boletim mais recente da Direção Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas, registaram-se 14.595 novos casos de Covid-19 e 19 mortes atribuídas à infeção provocada pelo novo coronavírus.

No dia anterior, terça-feira, foram registados 15.068 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 32 óbitos atribuídos à doença Covid-19. Há sensivelmente uma semana, a 1 de março, a DGS dava conta de 11.006 novas infeções e 23 mortes. Até ao momento, morreram 21.267 pessoas vítimas da Covid-19 em Portugal, segundo os dados oficiais.

Em sentido contrário, o número de internamentos e doentes em unidades de cuidados intensivos está a descer. Esta quarta-feira, havia 1.174 pessoas internadas, menos 51 que no dia anterior.

Em unidades de cuidados intensivos (UCI) há, esta quarta-feira, um total de 72 pessoas internadas, menos seis em relação a terça-feira. Neste momento há 3.176 casos ativos de Covid-19 registados. O número de recuperados (11.400) é inferior ao número de novas infeções (14.595).

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou, nas últimas 24 horas, o maior número de novos casos de Covid-19, num total de 6.155, continuando a ser a região com o maior número de infetados do país. Segue-se a região Centro (2.885), o Norte (2.294), o Algarve (965) o Alentejo (842), os Açores (750) e a Madeira (704).

Quanto aos óbitos, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 3 das 19 mortes. Segue-se o Centro (8), o Norte (5), o Alentejo, o Algarve e a Madeira (1 morte em cada região, respetivamente). Nos Açores não foi registada nenhuma morte.

“Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta que os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças. Quanto à atribuição das causas de morte, pode ler aqui mais detalhes sobre a harmonização de critérios.”