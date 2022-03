Para os mais céticos, comecemos pelo óbvio: a forma como os planetas se alinham no céu no momento em que nascemos, cria uma espécie de configuração astrológica que pode indicar-nos certas tendências e características pessoais, mais ou menos subtis. Contudo, e como em tudo, a nossa experiência e vivência molda-nos e torna-nos na pessoa que somos. Aqui, o desafio é colocarmos ceticismos de lado e divertirmo-nos com as características mais óbvias de cada signo, associadas ao tipo de carro que deve comprar. Se procurava um sinal para comprar um carro que teimava em não chegar? Considere isto um sinal. Vamos a isto?

O que é isto da astrologia?

Todos nós nascemos com os planetas do céu numa determinada posição: o dia e da hora exata em que passamos para o lado de cá definem uma conjuntura cósmica que nos acompanha para o resto da vida. Entre várias coisas mais complexas e também interessantes, falemos do signo solar, aquele a que geralmente associamos o dia do nosso aniversário e costuma ser entendido como uma incubadora das nossas características pessoais mais óbvias. Este posicionamento é definido pela posição do sol em relação às constelações que estão no céu assim que nascemos. A proposta neste artigo é ajudá-lo a escolher o carro que precisa, consoante as características do seu signo.

Ainda está a ler o texto? O carneiro acabou de desligar o computador

Carneiro – 21 de março a 20 de abril

Ah e tal, os carneiros são mesmo impulsivos, imprevisíveis, espontâneos… Trata-se do primeiro signo do zodíaco, associado ao elemento fogo, e são as pessoas nascidas durante período que iniciam o ciclo astrológico. Com uma energia vital inesgotável, estes nativos são ativos, frontais, honestos. Gostam do risco e por isso nada melhor que uma viatura desportiva, todo o terreno como esta, ideal para acompanhá-lo nas suas aventuras. O Mercedes G63 AMG é um dos modelos mais radicais do seu segmento, com um motor V8 biturbo que produz 571 cv de potência. Inicialmente produzido para utilização militar agora, nas suas mãos, é a melhor alternativa para os planos mais radicais.

Do bom e do melhor: Touro gosta de qualidade

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Em bom português, este signo do elemento terra gosta de coisas boas, elegantes, com charme. Não são muito conhecidos pelo seu lado prático, mas têm persistência de sobra para implementar os seus projetos de vida. Para alguém com signo solar touro, bastante ligado à vida material (atenção, isto não é uma coisa negativa), sugerimos este veículo: com linhas mais redondas e uma cor lustrosa, este modelo Audi A3 (1.9 TFSI, Cx. A., 116 CV), de 2019, coloca-o no centro das atenções onde quer que conduza. Move-se a gasolina e tem 47 706 quilómetros.

Quantos planos consegue encaixar em 24 horas? Todos

Gémeos – 21 de maio a 20 de junho

O terceiro signo do zodíaco, Gémeos, elemento ar, é irrequieto, sociável, curioso. Está a ver aquele amigo ou amiga que está sempre à procura de diversidade e que se alimenta de planos pouco monótonos? Pergunte-lhe quando nasceu, é provável que esteja na presença de alguém com muitas características deste signo solar. Para alguém que gosta de estar preparado para qualquer tipo de situação imprevisível – seja estacionar num local mais desafiante enquanto vai jantar ao seu restaurante preferido ou arriscar levar o carro para a praia para fazer um piquenique nas dunas -, esta alternativa é para si. Este Peugeot 3008, 1.5 BlueHDi, 131 CV, é adequado a qualquer tipo de contexto que um geminiano gostaria. O veículo é de 2021 e tem 26 000 quilómetros.

Emoção, emoção, emoção

Caranguejo – 21 de junho a 22 de julho

O primeiro signo do elemento água do zodíaco é o caranguejo. Mais sensível, protetor, emotivo: a sua sensibilidade é fundamental e um dos aspectos mais valiosos da sua personalidade astrológica. Aqui entre nós, este veículo parece-nos uma solução ideal para alguém que partilhe destas características. Uma viatura mais pequena, acolhedora, uma espécie de casulo protetor. O teto panorâmico é ideal para ver as estrelas lá em cima, explorar constelações no céu, enquanto ouve a sua música preferida. Um ambiente calmo e sereno, como os signos regidos pelo elemento água precisam para se sentirem em casa. Outras características, extra: a direção do carro é assistida, os espelhos retrovisores são elétricos e dispõe de sensores de estacionamento.

Quando o rei da selva faz anos

Leão – 23 de julho a 22 de agosto

Energia, nos nativos de leão, nunca falta. Este signo do elemento fogo é conhecido pela vaidade, pela grandeza, lealdade e paixão que imprimem em tudo o que gostam. Por ser um signo fixo (ao contrário de gémeos, por exemplo, que é mutável) está associado a uma maior estabilidade, determinação e persistência. Para o rei da selva, assim-assim dramático e com pózinhos de estrela de cinema, a viatura tem de conduzir com a personalidade exuberante destes nativos. Ora, para o rei, o melhor do melhor: aqui, sugerimos o Mercedes-Benz classe C, de 2017. Vidros escurecidos para adensar o mistério e estofos em pele, este carro tem câmaras 360º e sensores de estacionamento à frente e a atrás. Com uma cilindrada de 2143 cm3 e uma potência de 204 cv, não há ninguém que não repare nele. É como conduzir com holofotes na sua direção.

O mais prático possível, por favor

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

O mais fácil (e o que mais deve irritar um nativo virgem) é dizer que são perfeccionistas. Esta acaba por ser uma das características mais associadas a quem nasceu entre 21 de agosto e 2 20 de setembro: preocupação com o detalhe, muito focados na micro-gestão que tudo o que é tarefa, aqui o mote é: prevenir e antecipar. Um virginiano gosta de uma opção prática, fazê-lo perder tempo é que não: tempo é ouro. Por isso, a dica aqui é que procura este modelo ou algo semelhante: pequeno, fácil de estacionar, prático, ideal para os pequenos e grandes desafios do dia a dia. Este Smart fortwo preto EQ Passion, de duas portas, tem jantes de liga leve, apenas 10 158 quilómetros e está pronto para ser seu. Basta dirigir-se ao motor de busca Pisca Pisca.Pt (o link já o tem) e dar início ao processo: a marca Pisca Pisca marca a diferença por vender, online, carros totalmente certificados daí, em muito pouco tempo, ter-se tornado na marca stand online de automóveis em segunda mão preferida dos portugueses.

Será que quer uma bicicleta ou um carro? E que tal um balão de ar quente?

Balança – 23 de setembro a 22 de outubro

De manhã quer um carro desportivo, durante a hora do almoço talvez mude de ideias e já queira comprar uma viatura comercial. Se durante o mesmo dia, depois do jantar, perguntar a um nativo de balança qual foi a escolha final, existe uma grande possibilidade de ficar surpreendido com o facto da pessoa ter optado por comprar carro nenhum. Indecisão podia ser o apelido de qualquer balancinha: conhece algum? A tomada de decisões não é fácil para quem nasceu entre 21 de setembro e 20 de outubro – mais uma vez, isto são apenas características superficiais (quem sabe disto, perceberá que existem tantos outros fatores mais complexos em jogo). É por isso que são conhecidos: indecisão crónica, mas também pela tranquilidade, pelo charme individual, pelas capacidades comunicativas e atenção à estética (sentido estético é apuradíssimo). Para alguém que tenha nascido com o sol em balança a nossa proposta é este Mini One de 2017, com cinco portas, computador de bordo, conetividade bluetooth e kit mãos livres. O mais provável é ponderar trezentas mil vezes antes de carregar no botão de compra, mas – aqui entre nós -, este mini não permite margem para dúvidas, pois não?

Alguém falou em intensidade?

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Observadores, desconfiados, intuitivos, sedutores – não existe signo mais magnético e misterioso. São poderosos, destemidos e percetivos: ninguém brinca com estas pessoas (outro lugar-comum astrológico que tem a sua piada). Ora, este Nissan Juke (1.5 dCi Tekna Sport 129 g) deixa a sua marca pelo mistério que imprime em quem o vê. A caixa é manual; a pintura é cinza, meio fosco; e a parte frontal com linhas elegantes. Os estofos em pele permitem que a condução, de longas distâncias, seja prazerosa. Difícil, difícil vai ser querer parar de conduzir. Viatura atestada, aproveite a experiência.

Para um sagitário, nada menos que um 4×4

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Todos nós temos um amigo ou uma amiga sagitário. Conhecido por ser o signo solar mais otimista do zodíaco, a curiosidade e espontaneidade deste signo meio-homem, meio-cavalo, permite que viva aventuras que só existem em roteiros cinematográficos. Com uma alma tão livre e uma grande necessidade de liberdade a todo o momento, os sagitários querem é espaço de ação. Para isso, nada melhor que esta Mitsubishi L200 (2.5 DI-D CD Intense ABS) que permite levar a casa, literalmente, às costas. A parte traseira da viatura – aberta -, é o local ideal para adormecer em qualquer local que chame casa, a ver as estrelas no céu. É a Diesel, tem 157 077 quilómetros e é do ano 2008.

Saiam da frente, deixem passar o Capricórnio

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Chegue-se à frente quem conhece alguém mais eficiente e prestável do que alguém nascido com o signo solar capricórnio? Exato… não existe. Com os pés bem fincados no chão, não há espaço nem paciência para idealismos nem coisas pouco terrenas. Do elemento terra (não fosse isso óbvio), estes nativos nasceram para conquistar e alcançar tudo a que se propõem. A solução que propomos aqui é sóbria, elegante e discreta. Este Alfa Romeo Stelvio de 2017 e com 58 000 quilómetros, tem uma potência de 280 cv. Cinzento por fora e preto por dentro, esta viatura destaca-se pela elegância do design.

Era uma nave espacial, por favor!

Aquário – 21 de janeiro a 18 de fevereiro

O carro mais fora da caixa que verá neste artigo só podia calhar ao revolucionário e inovador aquário. É este e é vermelho: um Mini One D de 2018, com 28 500 quilómetros percorridos em estrada. Estes são os rebeldes do sistema solar (para complicar um pouco: na verdade, todos nós podemos ter um pedaço destas características de aquário. Existem 12 casas astrológicas e pode acontecer que uma delas seja ocupada por aquário) e por isso não queremos nada que passe despercebido ou que seja igual a todos os carros que observamos dia e noite nas estradas portuguesas. Aquário quer diferente, Aquário quer romper com a tradição e com as regras instituídas. Teria coragem para avançar com esta compra? Este vermelhão, forte, é que ninguém esquece!

No fim do texto, o último signo do zodíaco

Peixes – 19 de fevereiro a 20 de março

O corpo dos piscianos está na terra, mas a mente está em todo o lado: todos os sonhos do mundo cabem dentro da experiência de alguém com este posicionamento. Quem nasce com sol em peixes é assim meio místico e sonhador: para eles, tudo é possível. Regido pelo planeta neptuno, por vezes têm uma tendência extra para caírem na ilusão. Com linhas muito suaves e conhecido pela sua performance extraordinária, a última sugestão é de sonho: ora espreite. É isso, mesmo: não há limites nos sonhos e não há limites na escolha do carro. A proposta é que pense nas vantagens de adquirir um Tesla Model 3 com todos os benefícios associados: como a sustentabilidade ambiental (a viatura é elétrica), que para estes nativos é essencial. Ganha o leitor, que a longo prazo poupa em combustível e ganha o Planeta.

O texto já vai longo e podíamos complicar mais. O importante aqui não é dizer-vos que também existem ascendentes e signos lunares, não é explicar que cada casa astrológica está associada a uma área da nossa vida nem falar de trânsitos astrológicos. Terminamos dizendo que um dos planetas mais associados à disrupção é urano, e certamente (vamos acreditar que sim) que a marca PiscaPisca.pt foi lançada quando esse planeta estava bem posicionado por cima de nós. Espreite o motor de busca online de carros novos e usados certificados: quem não arrisca, Pisca Pisca. Não perca tempo, encontre já o seu. O sinal está dado.