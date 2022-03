Taarabt, o Henrique merecia muito mais do que isto (a crónica do Benfica-Vizela)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma sexta-feira, quase a meio de março, antes de uma segunda mão decisiva nas contas dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O dia não podia ser mais insuspeito mas a verdade é que, na Luz e contra o Vizela, o Benfica podia atingir uma velocidade cruzeiro decisiva para o que ainda resta da temporada. Chegar à terceira vitória consecutiva na Liga, algo que Nélson Veríssimo ainda não havia atingido desde que rendeu Jorge Jesus, era o início da confirmação de algo que há muito tem fugido aos encarnados: estabilidade.

“O grupo de trabalho sabe, desde o início, que todos os três pontos são importantes. A exigência do clube e do grupo é lutar sempre pelos três pontos. Temos três jogos até à paragem de março: dois em casa, Vizela e Estoril, e o Ajax. Sabemos que temos de os vencer em função dos nossos objetivos. Sabemos que temos uma diferença para o segundo classificado que temos de diminuir. Dependemos de nós nos três pontos em cada um dos jogos e do que eles [FC Porto e Sporting] possam fazer nos seus jogos. Não há responsabilidade extra, a exigência mínima é ganhar. É para isso que trabalhamos com compromisso e entrega, sabendo o que pretendemos e o que andamos a fazer”, explicou Veríssimo na antevisão, garantindo que a receção ao Vizela era a prioridade antes da deslocação a Amesterdão para decidir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões com o Ajax.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Vizela, 1-1 26.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Benfica: Vlachodimos, Lázaro, Morato (Henrique Araújo, 75′), Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves (Meïté, 64′), Gonçalo Ramos (Everton, 88′), Darwin PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Helton Leite, Everton, João Mário, Gil Dias, André Almeida, Paulo Bernardo, Tomás Araújo Treinador: Nélson Veríssimo Vizela: Pedro Silva, Koffi (Ofori, 70′), Bruno Wilson (Aidara, 72′), Anderson, Kiki Afonso, Claudemir, Rashid (Marcos Paulo, 45′), Samu, Sarmiento (Nuno Moreira, 45′, Méndez, 87′), Kiko Bondoso, Cassiano Suplentes não utilizados: Charles, Zohi, Richard Etim, Schettine Treinador: Álvaro Pacheco Golos: Cassiano (65′), Henrique Araújo (75′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Rashid (12′), a Bruno Wilson (17′), a Kiki Afonso (45′), a Darwin (64′), a Kiko Bondoso (78′), a Grimaldo (86′), a Mendéz (90+3′); cartão vermelho direto a Taarabt (7′)

As contas eram simples. Depois de derrotar V. Guimarães e Portimonense, o Benfica tinha a oportunidade de vencer um Vizela que estava apenas três pontos acima da zona de despromoção para chegar às três vitórias consecutivas. Numa altura em que o Sporting acabou de ser eliminado das competições europeias, o que significa que já só tem de se preocupar com o Campeonato e a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, os encarnados estão a atingir um ponto de consistência exibicional e estabilidade de resultados que só encontra paralelo no início da temporada. Ganhar ao Vizela, mais do que conquistar três pontos, era continuar a afastar fantasmas para preparar uma reta final de época que tem como grande objetivo o apuramento direto para a Champions.

Ainda assim, Nélson Veríssimo não tinha o grupo inteiro à disposição. Otamendi era baixa devido a um problema no tornozelo, Gilberto estava lesionado e Yaremchuk era baixa por ter passado os últimos dias com febre — a mesma questão que, na semana passada, afetou Darwin. Assim, o Benfica atuava com Morato a fazer dupla com Vertonghen no eixo defensivo e Lázaro na direita da defesa, enquanto que Darwin voltava ao onze e aparecia no ataque apoiado por Rafa e Diogo Gonçalves, a grande surpresa num onze inicial que não tinha Everton. No meio-campo, tal como tem acontecido nas últimas partidas, Taarabt fazia companhia a Weigl.

⌚️35' SLB 0-0 FCV ????????Gonçalo Ramos chega aos 50 jogos pelo ????Benfica (12 golos). ⚠️O avançado português estreou-se em julho 2020 frente ao ????CD Aves com um bis em 6 minutos (entrou aos 85') pic.twitter.com/czvnH85ujG — playmakerstats (@playmaker_PT) March 11, 2022

De forma natural, o Benfica começou o jogo a assumir o controlo das ocorrências, mostrando vontade de construir logo a partir do meio-campo e explorar essencialmente as investidas de Rafa e Diogo Gonçalves por espaços interiores para oferecer os corredores a Grimaldo e Lázaro. Contudo, ainda sem estarem cumpridos 10 minutos, todas as estratégias tiveram de ser alteradas e readaptadas. Taarabt cometeu uma falta dura sobre Kiki Afonso, começou por ver cartão amarelo mas Manuel Oliveira, recorrendo às imagens do VAR, acabou por expulsar o médio marroquino com vermelho direto, deixando os encarnados em inferioridade numérica com praticamente todo o encontro por disputar.

Nélson Veríssimo voltou a desenhar a equipa, puxando Gonçalo Ramos para a zona do meio-campo e passando a atuar numa espécie de 4x4x1, com Darwin enquanto referência ofensiva e duas linhas muito vincadas à espera dos avanços do Vizela. A equipa de Álvaro Pacheco, de forma natural, procurou beneficiar da superioridade numérica e subiu as linhas e os setores, passando a construir bem mais acima e assumindo maior posse de bola. Ainda assim, o Benfica soube reorganizar-se defensivamente e nunca permitiu que o controlo do adversário fosse avassalador, mantendo o equilíbrio e garantindo que o Vizela não conseguisse sequer chegar com perigo à baliza de Vlachodimos.

⌚️10' SLB 0-0 FCV ????????Adel Taarabt foi expulso pela 3.ª vez na carreira (em 5). ????Em três expulsões pelos encarnados, todas fora por vermelho direto:

vs Vizela (Liga), casa

vs SC Braga (Taça), neutro

vs Vitória FC (Liga), casa pic.twitter.com/cxM6ogaTQZ — playmakerstats (@playmaker_PT) March 11, 2022

Na verdade, e mesmo a jogar com menos um, os encarnados eram a equipa mais perigosa e ficavam perto de abrir o marcador em praticamente todos os lances em que aceleravam e soltavam a transição rápida. Darwin teve a primeira ocasião já perto da meia-hora (27′), Weigl rematou ao lado depois de um cruzamento de Grimaldo (34′), Pedro Silva roubou um golo certo ao avançado uruguaio após um passe de Lázaro (42′) e Morato, já nos descontos, atirou por cima na sequência de um canto (45+2′). Pelo meio, o Vizela só ficou realmente perto de marcar através de Sarmiento, que obrigou Vlachodimos a uma intervenção atenta com um pontapé cruzado (35′).

No final da primeira parte, Benfica e Vizela estavam ainda empatados sem golos e os encarnados, apesar de em inferioridade numérica desde muito cedo, tinham sido a equipa mais perigosa — e, na verdade, a única que justificava estar em vantagem na partida. Gonçalo Ramos, que foi forçado a recuar para zonas mais intermédias depois da expulsão de Taarabt, ia realizando uma exibição de enorme sacrifício e entrega, sendo o grande motor da equipa na hora do contra-ataque e servindo como verdadeiro playmaker a partir da faixa central.

???????? INTERVALO | Benfica 0-0 Vizela ???? "Águia" com 10 deste os 8' por vermelho directo a Taarabt ????????

???? Ainda assim, melhores lances de ataque pertenceram aos "encarnados" ????#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SLBFCV pic.twitter.com/qPExfLNhJB — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) March 11, 2022

