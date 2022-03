"O desafio é não pensar 'Agora comia um bitoque'". Encanto, o novo restaurante 100% vegetariano de José Avillez

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Do Belcanto se fez Canto e, agora, Encanto. “Porque a história tinha de continuar”, José Avillez arregaçou as mangas e deu azo à criatividade tendo como estrelas da companhia os vegetais e colocando definitivamente de lado a proteína animal. Mas que ninguém fique com a ideia errada, o novo restaurante do famoso chef não é necessariamente para vegetarianos, mas sim para todos aqueles capazes de aceitar o desafio proposto: chegar ao fim dos 12 momentos do menu único “sem sentirem falta de comer um bitoque no final”. Doze snacks, pratos principais e sobremesas depois confirmamos a falta que a carne, o peixe ou marisco não nos faz.

A história

Muito antes de se deixar encantar pelos vegetais, José Avillez fez furor com o Belcanto. Ao leme desta cozinha desde 2012, o restaurante que catapultou o chef para o firmamento Michelin mudou de morada em 2019, mas não foi para muito longe, saltando para a porta ao lado e mantendo-se no coração do Chiado. Desde então, o espaço que durante anos acolheu o primeiro duas estrelas de Lisboa foi sofrendo alterações. Três meses antes da crise sanitária deixar a restauração com os nervos em franja, o espaço reabria com o nome “Canto”, um projeto de curta vida que tentou casar a comida de Avillez com a curadoria musical de Ana Moura e António Zambujo. O modelo de negócio não conseguiu ajustar-se aos tempos de grande imprevisibilidade e outra identidade foi criada: saíram as performances ao vivo e a cozinha descontraída e entraram os verdes trabalhados sobre a égide da alta cozinha.

Foram 3 meses espetaculares, uma cozinha mais tradicional portuguesa com música todas as noites. Passaram por lá dezenas e dezenas de artistas portugueses, alguns internacionais, foram noites fantásticas. De repente, aparece a pandemia. É um modelo de negócio que deixa de funcionar sem sabermos quando é que pode voltar a funcionar… Honestamente, foi pensado para promover acima de tudo a ligação entre a cultura e a gastronomia. E do Belcanto passa para o Canto… e, depois, começo a pensar no Encanto, porque a história tinha de continuar”, diz ao Observador.