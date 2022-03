Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a 94.ª edição dos Óscares, teve início igualmente mais uma sucessão de comentários, quase sempre em jeito de piada, com os memes como veículo privilegiado para reações online. Primeiro, sobre os prémios em geral, mas rapidamente com dedicatória quase exclusiva para a agressão de Will Smith contra Chris Rock, depois do humorista ter feito uma piada que envolvia Jada Pinkett Smith, mulher do ator.

A polémica que envolveu Smith e o comediante deu que falar na internet. Ofendido por uma piada dita pelo (então) apresentador Chris Rock sobre a sua mulher, Will Smith dirigiu-se ao palco e esbofeteou ou humorista, avisando-o depois: “mantém o nome da minha mulher longe da **** da tua boca“.

Pouco depois, a internet reagia:

a internet toda tentando entender se foi real ou não a mini briga do will smith e chris rock #Oscars pic.twitter.com/PtxcSs2DaW — cami. HARRY'S HOUSE (@mysticalflo) March 28, 2022

Rapaziada do Oscar vendo o Will Smith dando um tapão no Chris Rock#Oscars pic.twitter.com/aBgy5vZxG4 — el Brasileño ???????? (@TheoMontoto) March 28, 2022

Will Smith jamais irá permitir que façam piadas com a sua dama #Oscars pic.twitter.com/VaKjHH4QZw — M (@5521md) March 28, 2022

Immaculate form ????

A swing of artistic beauty. pic.twitter.com/Px2tubCAHr — Echo Saber (@EchoSaber1) March 28, 2022

#Oscars Will Smith v Chris rock in the pages of DC Comics pic.twitter.com/OzaISHItZi — CINEMENTALITY (@cinementality) March 28, 2022

"yo holy shit he hit Chris"

"he literally did omg what"#Oscars pic.twitter.com/HVhqraMuPN — april/ami | never ending hiatus (@BlueLvjy) March 28, 2022

no one: literally no one: lupita’s reaction at the #Oscars: pic.twitter.com/tJKl2mYMgA — elo ⧗ tasha loml (@doraemaynat) March 28, 2022

The Will Smith and Chris Rock memes are everywhere And I am happy to just keep contributing#Oscars pic.twitter.com/j5CXXcDPoK — TRAFON(s Backup Account) (@RiseFallNickBck) March 28, 2022