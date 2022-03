O conceito de trabalho mudou. Uns defendem que foi fruto da pandemia, outros acreditam que a pandemia só acelerou aquilo que já se fazia adivinhar — que a internet permitia o trabalho remoto e que seria uma questão de tempo até se abrir essa nova realidade. O que é certo é que, nos últimos dois anos, o conceito de trabalho mudou. “O trabalho já não é o sítio para onde vamos, mas o que fazemos todos os dias”, resume Fernando Braz, o Country Manager de Portugal da Salesforce, a empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Manager (CRM).

A barreira deixou de ser geográfica e passou a ser tecnológica: empresas e trabalhadores que se saibam adaptar podem recrutar ou trabalhar em qualquer parte do mundo. E as PMEs, fruto da pandemia, foram das primeiras a perceber isso. De acordo com um estudo da Salesforce, durante os últimos anos, 94% das empresas passaram, pelo menos, para um sistema híbrido. Ao qual a Salesforce não foi exceção. Desde que começou em Portugal, em setembro de 2020, que a Salesforce opera de forma totalmente remota — começando agora, pela primeira vez, a introduzir um sistema híbrido com a inauguração do espaço físico na capital portuguesa. Para introduzir este sistema, o lema não é impor, mas sim facilitar: a Salesforce deixa o equilíbrio escritório vs. remoto totalmente a cargo dos trabalhadores.

Físico e digital — conjugar o melhor de dois mundos

A chave é flexibilidade. Mais do que dias de folga extra, seguro de saúde ou outros benefits, a grande oferta das empresas do futuro é a flexibilidade. Trabalhadores motivados são trabalhadores produtivos e, na sua individualidade, têm de ter a liberdade de adaptar o trabalho como a sua vida decorre — signifique isso um dia no escritório e quatro em homeworking, dois no escritório ou quatro no escritório. A exigência deixou de ser unilateral e, se a pandemia provou alguma coisa, é que o trabalho remoto é possível: o panorama de exigir 40 horas por semana num escritório está, definitivamente, enterrado.

Ainda assim, isto não significa esbater completamente todos os suportes físicos. O espaço físico pode ter uma importância cultural, mas, também, conveniente – o escritório deve existir, nomeadamente para proporcionar aos trabalhadores recursos que não possuem em casa. Sejam esses contactos mais próximos com colegas de trabalho ou, simplesmente, uma sala de reuniões sem distrações durante oito horas. Fernando Braz acredita que “no novo normal, todas as empresas vão criar experiências imersivas não só para os seus clientes, mas também para os seus trabalhadores”, esclarecendo que “essas experiências já não são só físicas ou só digitais”.

Num mundo híbrido ter uma sede já não se esgota em ter uma morada. Uma sede na Cloud é tão ou mais importante — "um espaço que permita aos trabalhadores serem produtivos de qualquer lado", conta Fernando Braz. Por essa razão, a Salesforce concluiu a aquisição do Slack em 2021, juntando assim a líder mundial em CRM à "digital workstation" mais popular em todos os países. Com esta aquisição a Salesforce tornou-se, ainda mais, numa ferramenta a 360º, que oferece tudo o que é preciso não só para os clientes, mas, agora também, para os próprios trabalhadores. Ferramentas externas e internas juntas no mesmo universo.

Para a Salesforce essa é a razão para a inauguração dos escritórios em Lisboa, depois de dois anos a trabalhar de forma completamente remota. Fernando Braz explica que o escritório é essencialmente “um espaço para garantir que os nossos trabalhadores têm todos os recursos de que precisam mas também um espaço de referência, que usamos para continuar a desenvolver a cultura da empresa”. São os conceitos de antigamente adaptados a uma nova realidade.

Voltar à normalidade… nova

Sendo um dos grandes impulsionadores mundiais de ferramentas para trabalho remoto, a Salesforce procura também o regresso a uma vida normal — que mudou para sempre. Após dois anos de eventos completamente digitais, a Salesforce regressa este ano aos eventos físicos, não só como forma de promover a vida híbrida mas também de enaltecer a importância de uma presença física da marca junto dos seus clientes. O Marketing Cloud Afterwork, a 30 de março, em Lisboa, é um evento que visa juntar a comunidade de utilizadores Salesforce e discutir diversas estratégias e ferramentas do Marketing Cloud da empresa.

No dia 20 de abril, nas Cavalariças do Pestana Palace, em Lisboa, acontecerá o Salesforce Day, o evento será dedicado às inovações das Clouds (Service, Commerce e Marketing). A manhã será dedicada ao Service Summit, onde se falará sobre o que de melhor a Salesforce está a fazer para inovar a experiência dos agentes técnicos de campo, de forma a garantir a satisfação dos seus clientes.

No mesmo dia, durante a tarde, acontecerá ainda o Digital 360, sobre como os novos superpoderes de Commerce Cloud e da Salesforce Marketing Cloud protegem as experiências dos seus clientes. Juntar pessoas e criar o novo normal, de forma colaborativa, parece ser agora o grande objetivo.