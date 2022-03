Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Will Smith demorou quase 24 horas, mas acabou por pedir desculpas a Chris Rock depois de o ter esbofeteado na 94ª edição dos Óscares onde ganhou a estatueta por Melhor Ator. No discurso de aceitação pelo Óscar de Melhor Ator, Will Smith pediu várias desculpas, mas nenhuma dirigida a Chris Rock. Escolheu retratar-se na terça-feira, através do Instagram onde se disse envergonhado pelo estalo que marcou a noite depois de o apresentador ter feito uma piada à alopecia de Jada Pinkett Smith, a mulher do ator.

“A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. O meu comportamento nos Óscares de ontem à noite foi inaceitável e indesculpável. Piadas à minha custa fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica da Jada foi demais para mim e reagi emocionalmente”, justifica.

A reação do ator no Instagram tem forma de um post com duas imagens onde se pode ler um texto. “Gostaria de te pedir desculpa publicamente, Chris. Estava fora de controlo e estava errado”, escreve o ator. “Estou envergonhado e as minhas ações não são reflexo do homem que quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade.”

Will Smith voltou a pedir desculpas à Academia — que ontem condenou a agressão e admitiu consequências — aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que os que assistiram em todo o mundo. Gostaria de pedir desculpa à família Williams e à minha família ‘King Richard’. Lamento profundamente que o meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós.”

“Sou um trabalho em progresso”, termina.