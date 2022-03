A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood condenou o comportamento de Will Smith durante a cerimónia dos Óscares, na madrugada desta segunda-feira, e anunciou que vai ponderar eventuais consequências.

O humorista Chris Rock foi esbofeteado por Will Smith em pleno palco, no Dolby Theatre, depois de uma piada que envolvia a mulher do ator, Jada Pinkett Smith.

Não foi apresentada qualquer queixa formal, mas a Academia anunciou esta segunda-feira, num comunicado citado pela AFP, que tenciona “explorar ações e consequências, segundo os códigos de conduta da lei da Califórnia”.

A Academia já tinha feito uma publicação no Twitter na qual afirmava que “condenava todos os tipos de violência”, mas sem se referir especificamente o caso.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022