Os traumas familiares, a glória no cinema e um Óscar marcado pela violência: a história e os dramas de Will Smith

Tinha pouco mais de 20 anos quando, todas as sextas-feiras após terminar as gravações de “O Príncipe de Bel-Air”, se sentava com o manager e delineava, passo a passo, o plano para se transformar na “maior estrela de cinema do mundo”. Que filmes fazer, que papéis evitar, com quem trabalhar — estava lá tudo. O método de Will Smith começou por funcionar na perfeição com os blockbusters “Dia da Independência”, “MIB — Homens de Negro” ou “Bad Boys”. Houve uns tropeções pelo meio, como “Wild Wild West”, mas também duas nomeações para o Óscar de Melhor Ator (com “Ali” e “Em Busca da Felicidade”). O mais irónico é que a vitória chegou quando o ator de 53 anos deixou de tentar ser o melhor em tudo.

A interpretação de Richard Williams em “King Richard — Para Além do Jogo” deu-lhe o Globo de Ouro e o SAG, o prémio dos críticos e agora o Óscar — numa noite que fica marcada pelo episódio mais insólito da história dos prémios, quando Smith reagiu a uma piada de Chris Brown com uma agressão em palco.

É discutível se a prestação no filme que lhe valeu a estatueta, depois deste episódio que rapidamente se tornou viral, é melhor do que as outras duas mas, como não é inédito acontecer nos prémios mais importantes do cinema, parecia estar na hora da consagração de Smith — Leonardo DiCaprio recebeu um Óscar graças a “The Revenant”: O Renascido”, em 2015, após cinco nomeações, algumas melhores do que aquela que lhe deu a vitória. Apenas o inesperado momento poderia suscitar uma mudança nos planos da Academia, hesitação que afinal de contas não chegou a confirmar-se. Entre lágrimas, Will Smith voltaria mesmo a palco, agora para agradecer a distinção.

[o momento em que Will Smith agride Chris Rock:]

“Richard Williams era um grande defensor da família. Nesta altura da minha vida, neste momento, sinto-me esmagado pelo que Deus me pede para ser neste mundo. Estou a ser chamado para amar as pessoas e para proteger as pessoas”, começou por dizer Smith, lembrando as dificuldades da profissão de ator, justificando ainda que “o amor faz-nos fazer coisas doidas”.

Mas voltemos a títulos anteriores. “Pensava que ‘Em Busca da Felicidade” era o melhor filme que alguma vez tinha feito. […] A reação que ’King Richard — Para Além do Jogo’ está a ter era o que eu achava que ‘Em Busca da Felicidade’ ia ter. Alguma coisa muito única aconteceu com este filme, nunca tinha passado por este nível de apreciação com um filme”, confessou em entrevista ao “The Blast”. Sem saber muito bem como, garante, neste projeto tudo se conjugou na perfeição. “Ser parte desta história e sentir a forma como o mundo está a reagir é um nirvana artístico”, descreveu ao site “Deadline”.

“King Richard — Para Além do Jogo” conta a ascensão das tenistas e irmãs Venus e Serena Williams, que devem grande parte dos respetivos sucessos ao pai, Richard, um homem obstinado, pica-miolos e sonhador (ou talvez com uma certa dose de loucura?). O que deu mais prazer a Will Smith neste projeto foi poder incentivar e puxar pelas jovens e inexperientes Saniyya Sidney e Demi Singleton, que interpretam Venus e Serena, respetivamente. Talvez essa generosidade tenha contribuído para a atribuição do Óscar que chega naquela que o ator descreve como a melhor fase da sua vida.