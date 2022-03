O presidente da Proteção Civil dos Açores reiterou esta quarta-feira a necessidade da população de São Jorge, ilha onde decorre uma crise sismovulcânica, “se manter alerta” para a possibilidade de um sismo de maior intensidade ou erupção vulcânica.

As pessoas têm de se manter alerta, têm de cumprir com as recomendações das entidades oficiais, manter as suas medidas de autoproteção bem vivas e presentes para as colocar em prática em caso de necessidade”, afirmou o responsável do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).