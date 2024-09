Monique Rutler: o cinema de um país em mudança

Com os irmãos Fernando e João Matos Silva à cabeça, a Cinequipa, que contava ainda com nomes como José Nascimento, entre outros, exercia uma prática de cinema militante, e tinha a seu cargo a produção de duas séries para a RTP, Ver e Pensar, vocacionada para questões da infância e juventude, e Nome Mulher, dedicada às causas femininas, da autoria das jornalistas Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa. É num desses episódios que a atuação de Monique Rutler se torna decisiva, cruzando a história do país com a dos restantes intervenientes.

Chamada a realizar parte do programa dedicado ao aborto e à sua prática, Monique Rutler acaba a filmar, de câmara na mão, uma vez que durante o procedimento o técnico “desmaiou”, todo o procedimento da interrupção da gravidez. O programa com as imagens do aborto vai para o ar a 4 de fevereiro de 1976 e metade do país diz-se chocado, o episcopado e a ala mais conservadora do CDS fazem pressão, as administrações da Maternidade Alfredo da Costa e da RTP cedem, acusam a jornalista e autora do programa, Maria Antónia Palla, de “incitamento ao crime”. Seguem-se imediatamente o julgamento, cuja sentença de ilibação só é conhecida em 1979, e a cessação de contrato da RTP com a Cinequipa.