A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood — responsável pela entrega dos Óscares — abriu um processo disciplinar contra o ator Will Smith pelas suas ações durante a 94.ª entrega dos prémios de cinema.

A Academia afirma ainda que foi pedido a Will Smith para abandonar a cerimónia, mas este recusou.

As sanções resultantes do processo podem resultar, segundo a Associated Press, em expulsão ou suspensão da Academia, o que implicaria para o ator deixar de fazer parte de uma possível lista de nomeados para os Óscares.

O ator tem agora a possibilidade de se defender através de uma resposta escrita, antes de nova reunião do Conselho, que acontecerá no dia 18 de abril.

Já na segunda-feira, a Academia tinha anunciado num comunicado que iria estudar as “possíveis ações e consequências, de acordo com os regulamentos, padrões de conduta e a lei da Califórnia“.

O anúncio surgiu depois de uma publicação na rede social Twitter, onde a instituição cinematográfica responsável pelos Óscares “condenou todos os tipos de violência“.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022