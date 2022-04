Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O momento em que Will Smith deu uma bofetada a Chris Rock na 94.ª cerimónia de entrega dos Óscares ficou eternizado na história da cerimónia.

A bofetada, contudo, também já marca presença na Alemanha. Um graffiti que copia o momento vivido nos Óscares, foi pintado numa parte do antigo Muro de Berlim.

Na madrugada de segunda-feira, o ator Will Smith subiu a palco e bofeteou o humorista Chris Rock — na altura apresentador da cerimónia — por uma piada que este disse sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith. Já sentado no seu lugar, Will Smith gritou para Chris Rock: “deixa a minha mulher fora da ***** da tua boca!”

Na quarta-feira, a Academia abriu um processo disciplinar para investigar possíveis sanções para o autor, que podem incluir a suspensão ou expulsão da Academia.