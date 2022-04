Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não foi mau. Esteve perto de ser bom. E podia até ter sido muito bom. O Benfica perdeu com o Liverpool na Luz e tem uma tarefa quase impossível na próxima semana em Anfield, é certo; mas também é certo que o Benfica reagiu depois do intervalo, que obrigou o Liverpool a gerir a vantagem e que poderia ter arrancado um empate se os astros se tivessem alinhado.

Os encarnados sofreram a terceira derrota contra os ingleses na Luz e o histórico entre as duas equipas em jogos em Lisboa está agora empatado com três vitórias para cada lado. O Benfica manteve a tradição de marcar nas receções ao Liverpool, carimbando pelo menos um golo pela sexta vez em seis ocasiões, mas também concedeu três ou mais golos pela oitava vez esta temporada. A equipa de Nélson Veríssimo já leva 10 derrotas esta época, mais do que as nove de 2020/21, e se perder novamente estabelece o pior registo desde 2010/11.

E se o Benfica vai viajar para Anfield a acreditar que tudo é possível, também é verdade que a história atribui ainda mais favoritismo ao Liverpool — nunca, nas 35 vezes em que venceram fora de casa na primeira mão de eliminatórias europeias, foram os ingleses eliminados. Na flash interview, Nélson Veríssimo admitiu alguma “frustração”.

2.ª vez que o Benfica perde em ????casa por 2 golos de diferença na 1.ª mão nas provas europeias: em 1996/97, perdeu por 0-2 frente à Fiorentina (venceu 0-1 na 2.ª mão) ⚠6.ª vez que o Benfica perde em casa na UEFA na 1.ª mão: só se qualificou uma vez (1999/2000, Dinamo Bucareste) pic.twitter.com/XHkZm8irb0 — playmakerstats (@playmaker_PT) April 5, 2022

“Naturalmente. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa bastante difícil. Alimentávamos e continuamos a alimentar a esperança de passar à fase seguinte. Tendo em conta o perfil do adversário, adotámos uma estratégia para garantir consistência defensiva. Sabíamos que o Liverpool ia atacar a profundidade, tem jogadores para isso. Em muitos momentos foi conseguido. Sofremos o golo de uma bola parada, que é um momento forte do Liverpool, e depois num momento de transição. Chegámos em desvantagem ao intervalo mas estávamos dentro do jogo. Na primeira parte houve algumas precipitações mas conseguimos ter posse de bola”, começou por dizer o treinador encarnado.

Em seguida, Veríssimo revelou o que pediu ao intervalo. “Para terem confiança com bola, não se precipitarem. O objetivo era fazer um golo nos primeiros 10/15 minutos. Após o golo tivemos muitas situações de perigo e oportunidades. O Liverpool também. Na nossa opinião fica um penálti por assinalar sobre o Darwin. Acima de tudo fica a forma como a equipa abraçou este desafio. É evidente que o resultado tornou o objetivo mais difícil mas continuamos a acreditar que é possível”, acrescentou, deixando desde já a receita para a segunda mão.

“A mentalidade tem de ser a mesma que tivemos neste jogo, no jogo com o Ajax e em todos os jogos da Champions. Perceber as características do adversário e depois adotar a melhor estratégia, nunca abdicando do principal objetivo: a vitória”, terminou Nélson Veríssimo.