A FC Porto SAD arrecadou 50 milhões de euros com o empréstimo obrigacionista, e a procura superou largamente a oferta de títulos disponível, numa “operação de grande sucesso”, realçou nesta segunda-feira Fernando Gomes, administrador da SAD dos “dragões”.

“Foi uma operação de grande sucesso. Confesso que estávamos algo apreensivos inicialmente, porque foi a primeira vez que lançámos um empréstimo obrigacionista com direito a troca de obrigações de um antigo empréstimo por outro novo”, sublinhou o responsável, em declarações reproduzidas no sítio da Internet do FC Porto.

A oferta de troca atingiu os 25 milhões de euros, o mesmo valor alcançado pela oferta de subscrição, num total de 50 milhões de euros, com a procura a ultrapassar os 72 milhões de euros, de acordo com os resultados apurados pela Euronext Lisboa e publicados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Procurávamos diminuir o impacto de um empréstimo obrigacionista que se vence em novembro de 2023. Esta primeira parte foi um sucesso, atingimos o valor que queríamos e minimizámos o impacto do novo empréstimo obrigacionista de 65 para 40 milhões. A segunda parte era conseguir um reforço de tesouraria na ordem dos 15 milhões, podendo chegar a 25, o que aconteceu. Este empréstimo atinge, por isso, o valor que pretendíamos de 50 milhões e congratulamo-nos por uma operação de mercado de capitais com sucesso recorrendo aos pequenos investidores”, realçou Fernando Gomes.

No total, participaram 3.916 investidores nesta operação, e o vice-presidente do FC Porto com o pelouro financeiro deixou palavras de agradecimento: “Queremos agradecer à CMVM, à Euronext e sobretudo aos bancos que tiveram aqui um papel informativo muito grande na operação de troca. E também aos pequenos investidores, porque são eles a essência do sucesso dos empréstimos obrigacionistas do FC Porto”.

A contrapartida financeira da oferta de troca (prémio pago na operação e os juros decorridos) ronda os 700 mil euros, de acordo com a Euronext.

Por cada obrigação FC Porto SAD 2021-2023 será entregue uma obrigação FC Porto SAD 2022-2025, mais prémio de 0,05 euros e juros corridos próximos de 0,10 euros.

As novas obrigações têm uma maturidade de três anos, até 13 de abril de 2025 e contam com uma taxa de juro nominal bruta de 5,25%.