O filme “Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” teve seis segundos cortados na versão que estreou na China na sexta-feira. Tempo suficiente para que não houvesse qualquer tipo de referência à relação romântica entre Dumbledore e Grindelwald — interpretados, respetivamente, por Jude Law e Mads Mikkelsen.

Segundo a Variety, duas falas ficaram de fora da versão que estreou em território chinês: “Eu estava apaixonado por ti” e “no verão em que Gellert [Grindelwald] e eu nos apaixonámos“.

A revisão a “lápis azul” foi aceite pela Warner Bros, o estúdio que produziu o terceiro filme da franquia “Monstros Fantásticos”, assim como as duas longas-metragens anteriores.

Embora sem estes seis segundos censurados, o estúdio garantiu que “o espírito do filme se mantém intacto“.

Queremos que as audiências em todo o mundo vejam o filme e desfrutem do mesmo. Para nós, é importante que as audiências chineses tenham a oportunidade de experienciá-lo também, ainda que com estas pequenas edições”, esclareceu ainda a produtora.