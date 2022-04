Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram, esta segunda-feira, a morte de um dos bebés que o casal esperava e que não sobreviveu ao parto. Georgina estava grávida de um casal de gémeos, gravidez esta anunciada em outubro e que estaria atualmente no término.

A família do jogador, o clube que representa, o Manchester United, e o que o formou, o Sporting Clube de Portugal, estão entre as mais de 144 mil pessoas e instituições que expressaram a sua tristeza perante a notícia nas redes sociais.

A irmã de Ronaldo, Katia Aveiro, assim como Dolores Aveiro, mãe do jogador, já reagiram à publicação do Instagram do futebolista, com um emoji a chorar.

Amo-vos, e o meu coração está todo aí desse lado”, escreveu na conta de Instagram a irmã de Ronaldo. “Que Deus cuide de tudo e que fortaleça cada vez mais o vosso caminho. O nosso anjinho já está no colo do pai, e a nossa menina que está cá firme, forte e cheia de saúde vai ensinar-nos cada vez mais que só o amor importa.”

Alex Telles, antigo jogador do FC Porto e atual colega de equipa de Ronaldo no Manchester United, manifestou o seu pesar com um coração preto. Diogo Dalot, o português que partilha os relvados com o astro do futebol, optou, por sua vez, por um coração vermelho, assim como o guardião da baliza do Machester United, David De Gea.

Também o Manchester United e o Sporting demonstraram o seu apoio ao casal. “A tua dor é a nossa dor”, afirmou o clube inglês na publicação de CR7. “Enviamos o nosso amor e força para vocês os dois e para a vossa família”, lê-se ainda.

Já o clube português reagiu na rede social Twitter. “Muita força, Cristiano. A família sportinguista está contigo“.