Os níveis na bacia do rio Maputo, 50 quilómetros a sul da capital moçambicana, estão acima do nível de alerta e a provocar inundações localizadas, avisaram as autoridades hidrográficas, após chuva contínua que desde sexta-feira cai na região.

Na segunda-feira, a Administração Regional de Águas do Sul (ARA-SUL) registou um nível de 4,06 metros, cerca de meio metro acima do alerta, em Madubula.

A situação levou à interrupção de um caminho usado para circulação de automóveis até àquela povoação.

Noutro extremo da província, na bacia do rio Incomáti, 80 quilómetros a norte de Maputo, prevê-se um aumento de escoamentos, “podendo atingir-se o nível de alerta na estação hidrométrica de Magude”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste caso, preveem-se “inundações localizadas nos campos agrícolas das zonas baixas do rio Incomáti” e condicionamentos na circulação rodoviária em vias precárias entre algumas povoações.

Os rios Maputo e Incomáti, a par do Umbelúzi, são os de maior caudal na província de Maputo e para os quais as autoridades hidrográficas renovam apelos à precaução da população.

A época das chuvas aproxima-se do fim (decorre entre outubro e abril) e prevê-se um abrandamento da precipitação a partir de quarta-feira.

Desde o início da atual época, pelo menos 134 pessoas morreram e mais de 760 mil foram afetadas por desastres naturais em Moçambique, com destaque para os danos provocados pela tempestade Ana em janeiro e o ciclone Gombe em março.