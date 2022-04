Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A arma do ex-ministro da Educação brasileiro, Milton Ribeiro disparou no Aeroporto de Brasília, no final de tarde desta segunda-feira, tendo atingido uma funcionária sem gravidade. As investigações estão ainda em curso, mas até ao momento o disparo da arma foi classificado como acidental.

O incidente ocorreu no balcão da LATAN Airlines, na altura em que o ex-ministro fazia o check-in para viajar para São Paulo.

Cerca das 17h30 locais, segundo um testemunho citado pela Globo, os funcionários assustaram-se com o barulho que parecia uma “bomba”.

A arma disparou e, consequentemente, esbarrou contra o chão, causando estilhaços que atingiram uma funcionária da Gol Linhas Aéreas que se encontrava ao lado do ex-ministro. A mulher foi atendida de imediato no posto médico do próprio aeroporto, não tendo sofrido ferimentos graves.

O ex-ministro foi levado para prestar declarações na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, tendo explicado que o disparo aconteceu quando ia entregar a arma e estava a retirar o carregador.

O antigo governante, que saiu em liberdade, garantiu que não havia ninguém perto de si quando preparava a arma, à exceção da referida funcionária. Segundo revelou a companhia aérea brasileira à Globo, a mulher ficou “bastante assustada” e está a ser apoiada pela entidade patronal.

Segundo uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o embarque de passageiros armados é restrito a agentes públicos específicos, em exercício da profissão, com conhecimento e autorização da Polícia Federal. Os restantes cidadãos têm que entregar as armas para as mesmas serem colocadas no porão em segurança.

A Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o caso