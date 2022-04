Singapura executou esta quarta-feira um malaio com deficiência intelectual, condenado por tráfico de droga, após uma longa batalha legal e apesar de críticas das Nações Unidas e da União Europeia e de repetidos apelos à clemência.

Nagaenthran K. Dharmalingam, condenado por tráfico de heroína na cidade-estado, foi executado nas primeiras horas desta manhã, disse a irmã Sarmila Dharmalingam à agência France Presse.

#UPDATE Nagaenthran K. Dharmalingam, convicted of trafficking heroin into the city-state, was put to death in the early hours, his sister Sarmila Dharmalingam told AFP, after a long legal battle and despite a storm of international criticism. pic.twitter.com/OPUm3nwvGn

— AFP News Agency (@AFP) April 27, 2022