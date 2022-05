Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A inflação já estava a acelerar no final do ano passado, antes do início da guerra na Ucrânia, mas o Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, acredita, ainda assim, que o fenómeno inflacionista será apenas temporário. Centeno deixa dois avisos: as empresas e famílias têm “refletir” a inflação nas decisões de consumo e de produção. E é preciso “cautela” nas atualizações salariais.

A posição foi deixada numa conferência de imprensa de apresentação do boletim económico de maio do Banco de Portugal, relativo à evolução da economia em 2021. Mas o governador da instituição não deixou de comentar a inflação que se vive este ano e as pressões de alguns setores da sociedade para o Governo avançar com aumentos salariais que mitiguem a perda de poder de compra.

A argumentação de Mário Centeno é que, nos últimos anos, os salários médios em Portugal cresceram “muito mais” do que a inflação: desde 2015, enquanto a inflação cresceu “abaixo de 5%”, os salários médios registados na Segurança Social cresceram “muito próximo de 20%”. Por isso, a avaliação sobre aumentos salariais “não pode ser feita apenas no momento em que estamos a viver”. “Neste momento é importante ter muita cautela na avaliação daquilo que são as atualizações salariais porque esta questão de reforço do rendimento disponível não é uma matéria apenas para um semestre ou um ano, é uma matéria mais longa”.

A inflação, diz Mário Centeno, resulta de choques essencialmente do lado da oferta. “Tem uma natureza que avaliamos como temporária”, defende. “Continuamos a não identificar nenhuma natureza interna endógena ao fenómeno de formação dos preços que não sejam estas raízes temporárias”.

“Devemos estar sempre muito atentos àquilo que os preços nos sinalizam nas nossas tomadas de decisão”, disse. Mas Centeno reconhece que a inflação também é um fenómeno “pandémico” e tem “raízes” na forma como o país recuperou da crise económica, com a criação de tensões que considera “temporárias”. O governador do Banco de Portugal refere-se às “dificuldades de oferta que alimentam esta dinâmica inflacionista”.

Além disso, sublinha, “houve um deslocamento da procura para bens, em particular bens duradouros, em detrimento dos serviços, o que criou tensões inflacionistas do lado da procura de bens”, que também considera temporárias. “Já estava a acontecer e vai continuar a acontecer, Lisboa é evidencia disto, a procura vai deslocar-se para os serviços de novo, e em particular o turismo vai ser motor da continuação a recuperação económica”, indicou.

Os efeitos da guerra na Ucrânia “sobrepõem-se” a estas dinâmicas, acrescenta. Mas Centeno diz que muitos dos impactos nos preços da energia já se verificam antes do início da guerra.

Há ainda o que diz ser “um efeito estrutural da transição climática que tem impacto nas nossas vidas”: “Essa transição tem também um papel no valor da inflação que hoje observamos. Ela é também transitória ainda que mais longa e temos de a refletir nas nossas decisões de consumo e produção se quisermos ser consequentes com os objetivos que traçamos”.

Centeno reconhece que a inflação é um fenómeno “complexo” e “difícil de avaliar”.