A desvantagem continua a alargar-se: em 22 Clássicos disputados entre Benfica e FC Porto para todas as competições no novo Estádio da Luz, os dragões já levam nove vitórias contra seis dos encarnados, sendo que as duas equipas partilharam ainda sete empates.

Com a derrota frente ao FC Porto, que culminou com a conquista da Primeira Liga por parte dos dragões, o Benfica despediu-se da Luz até à próxima temporada — uma despedida que pertence particularmente a Nélson Veríssimo, que será substituído por Roger Schmidt no comando da equipa e que fez este sábado a última partida em casa. Os encarnados vão terminar o Campeonato na terceira posição, apurados para a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, e disputam o último encontro da época no próximo fim de semana contra o P. Ferreira, na Mata Real.

Na zona de entrevistas rápidas, Grimaldo foi o jogador que falou em nome da equipa, deixando muitas críticas à arbitragem de Luís Godinho. “Já não é um jogo nem dois, são muitos jogos. Isto tem de mudar. Este clube merece um respeito que não está a ter. Não quero apontar a culpa aos outros porque ela também é nossa, a culpa é de todos em geral. Não ajuda que percamos muitos pontos, jogo a jogo, por coisas externas”, disse o lateral espanhol, que comentou depois o golo anulado a Darwin na segunda parte.

Benfica sofreu 6.ª derrota na Liga: pior registo do clube desde 2010/11 (sofreu 7 derrotas nessa temporada) Derrotas SLB na Liga últimas 12 épocas:

2010/11: 7

2011/12: 3

2012/13: 1

2013/14: 2

2014/15: 3

2015/16: 4

2016/17: 2

2017/18: 3

2018/19: 3

2019/20: 5

2020/21: 5

2021/22: 6 pic.twitter.com/Sqix1pS83f — playmakerstats (@playmaker_PT) May 7, 2022

“Dentro de campo, não parecia fora de jogo. É preciso ver o VAR. São dois centímetros e é uma casualidade. Porquê dois centímetros? É estranho. A última jogada [do golo de Zaidu] é uma falha da equipa e isso não pode acontecer. A emoção de tentar conseguir a vitória na última bola parada custou-nos a derrota”, acrescentou Grimaldo.

Contra o FC Porto, o Benfica sofreu a sexta derrota na Liga, um registo que é o pior dos encarnados desde 2010/11. Adicionalmente, a equipa de Nélson Veríssimo também perdeu pela quarta vez na Luz para o Campeonato, igualando a pior marca de sempre, que datava de 1996/97.