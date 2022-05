Chega fest. Partido de André Ventura quer realizar festival de verão anual — primeira edição será na Batalha

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Chega Fest.” Este é o nome do novo festival de verão que o Chega está a organizar e que se prevê seja anual. A primeira edição já tem data marcada: de 29 a 31 de julho, no concelho da Batalha.

Nas redes sociais do partido de André Ventura já se promove o cartaz da primeira edição, que contará com a atuação do cantor Ivo Lucas a 29 de julho e com a banda Kind of Magic, que presta tributo aos Queen, a 30 de julho.