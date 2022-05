Vai um Pablo, fica um Pedro: e mantém-se o salero em Alvalade (a crónica do Sporting-Santa Clara)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é difícil perceber, entender e dar como dado adquirido que o paradigma do Sporting mudou. E mudou desde que Rúben Amorim chegou ao comando técnico da equipa principal: há alguns anos e durante muito tempo, uma temporada em que os leões ficavam no segundo lugar do Campeonato, conquistaram uma Taça da Liga e uma Supertaça e chegaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões era francamente positiva. Agora, em 2022, é “zero”.

“No futebol, é tudo ou nada. Ou se ganha e é 10, ou não se ganha e, num clube grande, é zero. Não gosto de estar a dar um número porque pode haver interpretações do que é um cinco, um sete ou um oito. No futebol, é tudo ou nada. Se não ganhámos o Campeonato, é nada”, disse o treinador leonino na antevisão da última jornada da Liga, em Alvalade, contra o Santa Clara de Mário Silva.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Santa Clara, 4-0 34.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa) Sporting: João Virgínia (André Paulo, 79′), Pedro Porro, Luís Neto, Coates (José Marsà, 79′), Gonçalo Inácio, Nuno Santos, João Palhinha (Manuel Ugarte, 59′), Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Sarabia (Rodrigo Ribeiro, 63′), Bruno Tabata (Marcus Edwards, 59′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Adán, Matheus Nunes, Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio Treinador: Rúben Amorim Santa Clara: Ricardo Fernandes, Pierre Sagna, João Afonso, Boateng, Paulo Henrique, Romão (Rúben Oliveira, 67′), Morita (Nené, 73′), Rui Costa (Pipe Gómez, 57′), Lincoln, Ricardinho (Óscar Barreto, 67′), Mohebi (Tagawa, 67′) Suplentes não utilizados: Rodolfo, Mansur, Anderson Carvalho, Tassano Treinador: Mário Silva Golos: Bruno Tabata (41′), Pedro Porro (51′), Sarabia (56′), Marcus Edwards (78′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Rúben Oliveira (69′), a Daniel Bragança (71′), a Pipe Gómez (75′)

Este sábado, frente aos açorianos, o Sporting encerrava uma temporada em que falhou o objetivo da revalidação do título mas esteve dentro das contas da conquista da Primeira Liga até à penúltima jornada — para além de, mais uma vez, ter vencido a Taça da Liga e a Supertaça e chegado aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Contra o Santa Clara, os leões pretendiam despedir-se de Alvalade e dos adeptos com uma vitória, até para chegar aos 85 pontos da época passada e ficar a seis pontos do FC Porto, mas também vingar a surpreendente derrota sofrida em Ponta Delgada na primeira volta.

Rúben Amorim anunciou o onze inicial logo na conferência de imprensa de antevisão e não entrou em bluff: João Virgínia era titular na baliza, Luís Neto era o terceiro central e Nuno Santos surgia na ala esquerda, Daniel Bragança substituía Matheus Nunes e Sarabia, Pote e Tabata formavam o trio ofensivo. Do outro lado, o japonês Morita, que tem sido alvo do interesse do Sporting mas também do FC Porto, estava no onze inicial de Mário Silva.

⌚️35' SCP 0-0 CDSC ????????João Virgínia faz a estreia na Liga Portuguesa. Este é o 8.º jogo do jovem guardião português pelo Sporting. pic.twitter.com/vuR3EBfMKK — playmakerstats (@playmaker_PT) May 14, 2022

O Sporting começou claramente melhor, com a ficha ligada ao jogo, e Neto ficou muito perto de abrir o marcador logo nos instantes iniciais com um remate por cima na sequência de um canto (3′). Os leões demonstraram um claro ascendente ao longo do primeiro quarto de hora, totalmente inseridos no meio-campo adversário e com propensão para explorar o corredor direito onde Pedro Porro estava particularmente ativo, mas o Santa Clara começou a soltar-se. Os açorianos aproveitavam essencialmente a saída de bola menos assertiva da equipa leonina e tinham muita facilidade para lançar a velocidade na transição ofensiva.

Lincoln teve a primeira aproximação mais séria à baliza de João Virgínia, com um remate de longe que o guarda-redes defendeu (13′), e o jogo tornou-se mais intenso e discutido na zona do meio-campo, sem tombar realmente para nenhum dos lados. Mohebi protagonizou a melhor oportunidade de toda a primeira parte, ao aparecer na cara de Virgínia depois de um passe de Ricardinho na sequência de um erro de Coates (30′), mas o remate cruzado saiu ligeiramente ao lado. Antes, ao minuto 17, o Estádio José Alvalade levantou-se para ovacionar Pablo Sarabia, que fez este sábado o último jogo com a camisola do Sporting.

⌚️45' SCP 1-0 CDSC ????????Bruno Tabata apontou o 6.º golo da temporada. Igualou a melhor época de sempre 3 golos na Liga Portuguesa (18/19, 21/22). O médio marca há 3 jogos consecutivos, o melhor registo da carreira. pic.twitter.com/PNmyquMWIj — playmakerstats (@playmaker_PT) May 14, 2022

O Santa Clara estava muito confortável na partida, beneficiando de posse de bola e de aproximações constantes e recorrentes à área adversária, enquanto que o Sporting demonstrava algumas dificuldades para sair de forma rápida e eficaz e cometia muitos erros na primeira fase de construção. A eficácia, porém, acabou por fazer a diferença: Gonçalo Inácio abriu em Pote na esquerda, o avançado cruzou para a grande área, a defesa açoriana aliviou mal e Tabata, de primeira e à meia-volta, atirou em força para abrir o marcador (41′).

O Sporting foi para o intervalo a vencer o Santa Clara pela margem mínima em Alvalade graças ao golo do avançado brasileiro, que marcou pela terceira jornada consecutiva, mas teria de cometer menos erros na segunda parte para assegurar a vitória na despedida dos adeptos no derradeiro dia da temporada.

???????? INTERVALO | Sporting 1-0 Santa Clara ???? Ritmo de férias em Alvalade ????️

???? Açorianos eram mais perigos… até ao golo de Tabata ????????#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SCPCDSC pic.twitter.com/AsPKwIjxzq — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) May 14, 2022

