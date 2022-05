Episódio raro de calor: termómetros entre os 35ºC e os 40ºC sexta e sábado

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da onda de calor da semana passada, vêm aí mais dias em que os termómetros podem bater recordes para esta época do ano. As zonas mais afetadas serão as do interior sul, onde as temperaturas podem chegar quase aos 40ºC na sexta e no sábado, altura em que Lisboa também andará também acima dos 30ºC: para sábado a previsão é de 34ºC.

Este episódio raro de calor não baterá as mais altas temperaturas já registadas em maio, mas, a confirmarem-se as previsões, alcançará níveis de calor que já não se verificavam há cerca de 20 anos (2012 e 2015 tiveram maios muito quentes). Estamos a falar de valores 10 a 15ºC acima do normal para esta época do ano e próprios só mesmo de alguns períodos do verão.

El episodio cálido será muy inusual para mediados de mayo: temperaturas diurnas entre 10 y 15 °C por encima de las normales y nocturnas entre 5 y 10 °C por encima, con noches tropicales (en las que no se bajará de 20 °C) pic.twitter.com/a41jRNbLWd — AEMET (@AEMET_Esp) May 16, 2022

A culpa é da chegada de uma massa de ar muito quente vinda do Norte de África — que até pode trazer associadas poeiras do deserto do Saara –, que se junta à estabilidade atmosférica e ao sistema de altas pressões que está instalado sobre a Península Ibérica.

Todos juntos são a combinação perfeita não só para o calor durante o dia, como também para que as temperaturas não baixem significativamente durante a noite. No Algarve, as mínimas rondarão os 20ºC no fim de semana, em Lisboa e no Alentejo andarão pelos 17/18ºC. Ainda não são noites tropicalíssimas, mas já quase tropicais, em que só os mais friorentos terão de sair de casa com um casaco para jantar ou beber café numa esplanada.