Portugal terá dois dias com muito calor (não só de dia, mas também de noite) com o regresso das poeiras do deserto do Saara. Os termómetros poderão subir mais de 10 graus celsius e chegar aos 38ºC de máxima em cidades como Setúbal já esta sexta-feira, não descendo dos 20ºC no Algarve e no interior alentejano (à noite). A culpa é de uma massa de ar quente oriunda do Norte de África, mas esta só dura até sábado. No domingo, as temperaturas descem a pique e a chuva poderá mesmo ser acompanhada de trovoadas.

Este fenómeno não é exclusivo do nosso país. Vai afetar também Espanha e grande parte da Europa Central. Portugal apresenta, geralmente, valores de temperaturas inferiores ao país vizinho. Este fim de semana, contudo, não será o caso.

Afinal, o que poderemos esperar nos próximos dois dias? Um especialista do IPMA responde a 11 perguntas.

Portugal vai ser afetado pelo fenómeno de calor vindo do Norte de África?

Ao Observador, o meteorologista do IPMA Bruno Café explicou que a subida de temperatura atingirá maioritariamente o país nas regiões norte e centro. “No sábado, que será o dia mais quente, teremos temperaturas a rondar os 34 e 35 graus em alguns locais do litoral destas regiões. Uma situação que não é normal.”

O fenómeno está realmente relacionado com uma massa da ar quente e seco vinda de África, que será depois “quebrada”: sábado, na região sul; e depois, no domingo, em todo o território continental. Neste dia, as temperaturas descerão para “valores a rondar os 20 a 25 graus de um modo geral“.

Portugal será tão afetado como Espanha?

Segundo o meteorologista, Espanha atinge normalmente valores mais elevados do que Portugal Continental.

No entanto, os valores de temperatura máxima parecem coincidir nos dois países. De acordo com o Freemeteo, algumas localidades de Espanha, como Villanueva de la Serena e Jaen, atingirão os 38 graus de máxima no sábado. Em Portugal, de acordo com o IPMA, este valor está igualmente previsto para Setúbal, como se pode ver nas previsões a dez dias (aqui em baixo):

O que explica esta situação?

Normalmente, explicou Bruno Café, Espanha atinge valores de temperatura mais elevados pela “maior exposição a massas de ar mais quentes, com trajetos mais continentais“.

#Iberia – 19/05 – latest UKMO forecast Max Temps for tomorrow Friday 20th – according to AEMET data, temperatures fell just short of 40C, reaching 39.4C today in Linares, Jaén – but tomorrow the heat cranks up! pic.twitter.com/RykCEqKjth — MeteoGib (@MeteoGib) May 19, 2022

Este fin de semana #LaPenínsulaIbérica se verá afectada por un episodio de temperaturas excepcionalmente altas para la época del año. En #Canarias las temperaturas se mantendran sin muchos cambios : pic.twitter.com/60qCWK1QAi — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) May 19, 2022

Quão acima do normal para esta altura do ano é que as temperaturas estarão?

Por esta altura do ano, as temperaturas “deveriam rondar os 20 a 25 graus“. Neste caso, com previsões de temperatura que podem chegar aos 38 graus, poder-se-á observar um aumento superior a 10 graus face à média que se costuma registar no mês de maio.

▲ Na sexta-feira, Setúbal será a cidade mais quente, com uma temperatura máxima de 38ºC

Quais serão as zonas mais afetadas no nosso país? Já existem concelhos em alerta?

Segundo Bruno Café, para que haja um aviso de temperatura — a colocação de uma distrito na categoria de alerta amarelo, por exemplo — é necessário existir um registo de dois dias seguidos com as temperaturas acima de um determinado limiar.

Para exemplificar, recorreu a Setúbal: as previsões indicam que terá uma temperatura elevada na sexta-feira, que desce no sábado. Outros distritos estão na mesma situação, mas com valores muito elevados no sábado e mais reduzidos no domingo.

Já a Proteção Civil colocou, esta quinta-feira, 10 distritos em alerta amarelo para o risco de incêndio: Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Santarém, Beja e Faro.

O alerta, contudo, também teve como fatores de ponderação as condições de humidade relativa bastante baixa, o vento moderado a forte a as trovoadas secas previstas para sexta-feira e sábado no território continental.

Para el viernes y el sábado, según el modelo operativo de @ECMWF, la anomalía de temperatura sigue siendo muy alta, incluso respecto del 10% de días más cálidos. +info: https://t.co/E2PWkWB0Td pic.twitter.com/87Tz4wFbW4 — AEMET (@AEMET_Esp) May 19, 2022

Além do calor, teremos também poeiras do Saara?

A resposta, segundo Bruno Café, é “sim”. Tanto na sexta-feira como no sábado, prevê-se que Portugal seja afetado pela deslocação de poeiras oriundas do deserto do Saara. O episódio, contudo, poderá não ser tão evidente como em abril.

▲ A qualidade do ar em Portugal na noite de sábado

De que forma é que a qualidade do ar será afetada?

As poeiras em suspensão estão a níveis [de altitude] mais elevados. Só se houver deposições das poeiras para os níveis mais baixos é que acaba por afetar a qualidade do ar, embora haja sempre alguma deposição neste tipo de situações”, explicou o especialista.

O perigo parece ser menor este mês, uma vez que a situação que se avizinha “é de instabilidade”, o que normalmente ajuda a manter as poeiras em suspensão.

Mañana la Península Ibérica se verá afectada por una masa de polvo africana que se irá extendiendo progresivamente de sur a norte, afectando principalmente a la mitad occidental pic.twitter.com/YfvqHTNcA3 — AEMET (@AEMET_Esp) May 19, 2022

Como serão as temperaturas afetadas?

Se houver um grande concentração de poeiras, pode haver uma diminuição das temperaturas em relação às que estão previstas.

As temperaturas vão estar quentes apenas durante o dia ou também à noite?

Existirá uma subida na temperatura mínima prevista para esta sexta-feira – assim como para alguns locais no sábado -, o que implica noites mais quentes em Portugal. “São temperaturas mínimas que de um modo geral rondam os 14 a 18 graus, embora gradualmente possa haver algumas temperaturas a rondar os 20 graus. Estas últimas são consideradas noites tropicais“, explicou o meteorologista.

Faro e Portalegre são exemplo de locais com noites mais quentes, com 20 e 22 graus de mínimas, respetivamente, na noite de sexta-feira para sábado, de acordo com o IPMA.

No domingo está prevista uma queda abrupta das temperaturas e previsões de chuva. Que fenómeno explica esta descida tão acentuada?

A descida de temperatura e previsões de precipitação estão relacionadas com a massa de ar com “uma componente mais marítima e com o aumento da nebulosidade“, podendo a precipitação verificar-se já no sábado em algumas regiões, consequência de uma depressão que se aproximará de Portugal Continental.

▲ Na noite de sábado, a região Norte poderá ser afetada por precipitações

Quais as previsões para o resto da semana?

No início da próxima semana, a partir de segunda-feira, haverá tendência para uma melhoria no tempo. Depois, a partir de quarta-feira, aponta Bruno Café, poderá haver novamente um aumento dos valores de temperatura em Portugal.