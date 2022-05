Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A procuradora Ana Carla Almeida liderou esta terça-feira buscas importantes a mais de 54 locais no âmbito da Operação Showroom, que investiga suspeitas de crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal qualificada em incentivos superiores a três milhões de euros financiados por fundos europeus. Mas já é certo que vai abandonar o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) até 31 de agosto.

Reconhecida como uma das maiores especialistas do Ministério Público no combate aos desvios de fundo europeus, Ana Carla Almeida decidiu abandonar a coordenação da secção de combate à corrupção no DCIAP (que inclui os crimes de desvio de fundos) e candidatar-se como procurador-geral adjunta a uma posição nos tribunais da relação. A cessação de funções foi aprovada em plenário do Conselho Superior do Ministério Público do passado dia 11 de maio e já foi publicada no Boletim Informativo do órgão de gestão do MP.

Trata-se de uma baixa de peso para o DCIAP, numa altura que a execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e de outros programas financiados com fundos europeus está a entrar em velocidade de cruzeiro. Recorde-se que o Governo de António Costa decidiu preterir a magistrada no processo de seleção para a Procuradoria Europeia, o que levou Ana Carla Almeida a avançar com uma queixa nos tribunais europeus — que acabou por não ser bem sucedida.

Magistrada critica falta de estratégia e de recursos para fiscalizar aplicação do PRR

Ainda antes de o seu pedido de cessação de funções ter dado entrada no Conselho Superior do Ministério Público, Ana Carla Almeida assinou um relatório sobre os trabalhos da Comissão de Auditoria e Controlo do Plano de Recuperação e Resiliência que contém duras críticas às falhas da fiscalização à execução da chamada ‘bazuca’ — um compromisso do próprio primeiro-ministro António Costa. O relatório foi inicialmente noticiado pelo Correio da Manhã e pela SIC Notícias.

A magistrada é a representante do Ministério Público daquela Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, que ajuda a Estrutura de Missão Recuperar Portugal a fiscalizar o bom uso da ‘bazuca’ europeia que vai valer a Portugal um valor global de 16 mil e 644 milhões de euros. Até 3 de agosto de 2021, Portugal já recebera cerca de 2,2 mil milhões de euros do PRR.

Há ainda a possibilidade de Portugal vir a receber um valor adicional entre os 1,5 e os 1,6 mil milhões de euros porque o PRR foi negociado com base nas quebras do PIB de 2020 e 2021 e ainda existe mais uma opção: a de solicitar até ao final deste ano empréstimos adicionais de 2,3 mil milhões de euros.

