A Associação Académica de Lisboa anunciou que a Queima das Fitas de 2022 foi cancelada por falta de espaço para realizar o evento, que decorreu entre os dias 11 e 21 de maio, com os últimos quatro dias a funcionarem como uma espécie de festival (a antiga Semana Académica).

Em comunicado, os organizadores explicaram que a festa académica estava programada para um local que foi dado como “impossível de utilizar por ter obras planeadas para as datas previstas para o evento”, o que levou ao cancelamento. David Nunes, presidente da Associação Académica de Lisboa, explicou ao Observador que se tratava do Passeio Marítimo de Algés, onde se realiza o Alive, e que mais tarde a autarquia de Oeiras informou a organização que seria impossível realizar o evento pela necessidade de obras no local.

Após a recusa, houve tentativas de procurar outro local e a Câmara Municipal de Lisboa ainda conseguiu um espaço, mas o responsável realçou que a falta de tempo já não possibilitou a realização do evento.

“Não nos foi possível ter um espaço capaz de suportar este evento para as datas previstas ou para outras datas ainda neste ano letivo”, justifica a organização em comunicado, argumentando que não seria possível um espaço que permitisse a festa “sem ter de reduzir a sua escala e de forma a evitar retirar a oportunidade” de participação no evento de todos os estudantes.

“Dada a magnitude do evento, são poucos os espaços em Lisboa capazes de acolher um evento desta dimensão. Uma vez que em Lisboa não existe um Queimódromo, similar aos existentes noutras cidades portuguesas, a AAL tem vindo a ser forçada a migrar os seus eventos pelas 7 colinas de Lisboa”, pode ainda ler-se no mesmo comunicado.

A Associação Académica de Lisboa recorda que o evento em causa “engloba a cooperação de centenas de pessoas” e que, apesar de terem sido feito “os possíveis e impossíveis para que o mesmo voltasse a acontecer após a pandemia”, não é viável a realização da Queima das Fitas. “Lisboa precisa de um Salódromo, Lisboa precisa de um Queimódromo”, conclui a organização do evento.