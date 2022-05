Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando o assunto são previsões, Bill Gates — cuja TedTalk de 2015 se tornou viral por falar de uma pandemia parecida com a da Covid-19 — é nome de referência. Em novembro de 2021, lançou um novo alerta sobre a possibilidade de propagação de um vírus de varíola e, meses depois, o mundo enfrenta o monkeypox.

O co-fundador da Microsoft, em entrevista ao Policy Exchange, questionou: “E se um bioterrorista levasse varíola para dez aeroportos?”. A pergunta parece ser um aviso sobre a possibilidade de disseminação do vírus da varíola, como o que se alastra neste momento e que já infetou 74 pessoas em Portugal. “Como é que o mundo responderia a isso?”, acrescentou.

Era novembro de 2021, quando Bill Gates proferiu estas palavras, o mundo já vivia com as restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Contudo, “epidemias causadas por bioterrorismo podem ser muito piores do que a que se experiencia atualmente”, referiu ainda — como se ouve no tweet partilhado por uma cibernauta.

Bill Gates… “You say, Ok, What if a bio-terrorist brought smallpox to 10 airports.?”… pic.twitter.com/j98Qk2cHYO — Pelham (@Resist_05) May 20, 2022

Admitiu, porém, que “os avanços na ciência devem dar ferramentas” à sociedade para lidar com este género de crises de saúde.