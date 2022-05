Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira que já foram confirmados 74 casos de varíola dos macacos em Portugal — mais 16 infeções do que no dia anterior.

A maioria dos casos continua a registar-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, “mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve“, adiantou a DGS em comunicado. Todas as infeções pelo vírus monkeypox foram identificadas em homens, com idades entre os 23 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.

Os casos identificados pelas autoridades de saúde estão a ser acompanhados e encontram-se estáveis. A DGS informa ainda que os inquéritos epidemiológicos estão a ser analisados para “avaliação do surto a nível nacional e internacional”.

Erupção cutânea, lesões ulcerativas, gânglios palpáveis, geralmente acompanhados de. febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, são os sintomas mais comuns. As pessoas que apresentem este tipo de sintomas devem dirigir-se a uma unidade de saúde, devendo também cobrir as lesões cutâneas.