“Não somos imortais, somos estranhas criaturas,

separadas entre estereótipos e estruturas”

As palavras são de Sam the Kid e remontam a 2001, ao tema “Lamentos”. Mas, mais de 20 anos depois, podem ser facilmente recuperadas. Com destaque para uma: estereótipos. Depois de se saber que o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) associa a cultura do hip-hop ao aumento da criminalidade de grupo em Portugal, o rapper de Chelas volta a falar em “estigma” e “preconceito”. “O hip-hop nunca será a razão que leva as pessoas a cometer atos violentos. É um puro acaso, é uma coisa secundária que pode fazer parte de uma pessoa que comete crimes. Mas não acho que o hip-hop seja o chamariz para a violência”, sentencia Sam the Kid.

