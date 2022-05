Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com 38 anos, Joseph Andras tem conquistado espaço na literatura coetânea francesa. Em 2016, o romance Dos Nossos Irmãos Feridos, publicado em Portugal pela Antígona no ano passado, venceu o Prémio Goncourt para romance de estreia. O autor viria a recusar a distinção, argumentando pela incompatibilidade da literatura com a ideia de competição.

Neste Assim lhes fazemos a guerra, temos um tríptico. Há a história de um cão em Londres, em 1903; a de um macaco na Califórnia, em 1985; e a de uma vaca e da sua cria nas Ardenas, em 2014. A aparente aleatoriedade das histórias, que tocam em vários pontos geográficos e décadas, já para não dizer animais, acaba por ganhar coesão num fio condutor que se prende com a figura central dos animais, que aparecem como vítimas por tabela do avanço científico levado a cabo por humanos. A exploração da natureza, com vista ao lucro, também implica a secundarização e indiferença dos últimos.

