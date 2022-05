Produtividade e agilidade são duas palavras-chave no dia a dia das empresas. Desde as inovadoras startups às gigantes industriais, que se reinventam para responder aos desafios da competitividade, todas as organizações precisam de ter a capacidade de se transformarem para se adaptarem a um ambiente em constante mudança. É neste contexto que surge a plataforma das Business Applications da Microsoft na Cloud.

É precisamente sobre Power apps que falaremos no próximo dia 7, a partir das 17 horas, hora em que estreia no site e Facebook do Observador a quarta e última talk. Nela, João Miguel Santos, Host da Rádio Observador, vai estar sentado com Sara Sousa, Gestora de produto da myPartner e Maria Miguel Malhão, Small Medium Business Lead da Microsoft para uma conversa de 30 minutos sobre Power apps – Redesenhe o Negócio e dê vida às Ideias

Esta conversa estará integrada na iniciativa Uma (R)evolução Digital — Um guia para PME’s, desenvolvido em parceria com a Microsoft. A iniciativa teve como base quatro grandes temáticas: Segurança, Cloud, Colaboração e Plataformas e PowerDynamics.

