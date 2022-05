Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O INE confirmou que a economia portuguesa cresceu 2,6% no primeiro trimestre, em linha com a estimativa que tinha já sido avançada no final de abril. Esse é o crescimento em relação ao trimestre anterior, em que Portugal se destacou pela positiva no contexto europeu – já o crescimento homólogo foi de 11,9%, muito influenciado pelo facto de comparar com o primeiro trimestre de 2021 e o forte confinamento pandémico de então.