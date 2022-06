Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jaylen Brown fez 27 pontos. Jayson Tatum fez 26. E Marcus Smart acrescentou 24. E quando assim é, torna-se fácil: os Boston Celtics venceram os Golden State Warriors no terceiro jogo das Finals da NBA e estão agora na liderança da eliminatória por 2-1.

Mas, em Boston, os Celtics até venceram mais pelo mérito do esforço defensivo do que ofensivo. A equipa de Ime Udoka registou uma vantagem nos ressaltos que foi até aos 47-31 e soube suster um terceiro quarto com enorme poderio atacante dos Warriors, que tiveram em Steph Curry o melhor marcador com 31 pontos. O base acabou por sair lesionado já no último período, depois de um lance com Al Horford, e ainda não é certo que esteja presente no próximo jogo, novamente em Boston, na sexta-feira.

Jayson Tatum played the role of maestro once again in the @celtics offense, dishing out 9 assists and creating shots for others while dropping 26 points of his own!@jaytatum0: 26 PTS, 6 REB, 9 AST pic.twitter.com/DMY9DEJJPy — NBA (@NBA) June 9, 2022

Nesta altura, para além da vantagem, os Boston Celtics têm a história do seu lado: nas últimas 39 ocasiões em que as duas equipas finalistas dividiram os dois primeiros jogos das Finals, a equipa que venceu o terceiro jogo conquistou o título em 82% das vezes. “Noutra fase da temporada, teríamos perdido vantagens e perdido jogos como este. Eles são uma grande equipa, têm grandes jogadores, vão fazer grandes lançamentos. Mas tem tudo a ver com a forma como respondemos. Não baixámos a cabeça. Pedimos um desconto de tempo, reagrupámos, percebemos o que se estava a passar e fizemos jogadas vencedoras. Fiquei muito orgulhoso do grupo”, disse Jayson Tatum no final da partida, referindo-se ao terceiro período em que os Warriors impuseram um resultado de 35-25.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sexta-feira, novamente no TD Garden, os Boston Celtics têm a oportunidade de voltar a responder da melhor forma e ficar a apenas uma vitória da conquista do título da NBA — algo que não alcançam desde 2008, altura em que ainda contavam com os Big Three, Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett.