O piloto australiano Jack Miller vai correr pela KTM nas próximas duas temporadas do Mundial de MotoGP, anunciou a marca austríaca, esta quinta-feira, substituindo o português Miguel Oliveira na equipa de fábrica.

O piloto de 27 anos alinhará com Brad Binder e disputará aquelas que serão as suas nona e 10.ª épocas na categoria rainha com a KTM RC16 depois de assinar contrato que o faz regressar às cores da Red Bull KTM Factory Racing”, lê-se no comunicado da equipa.

Será um regresso de Miller à KTM, marca com a qual foi vice-campeão mundial de Moto3 em 2014 e o reencontro com o italiano Francesco Guidotti, diretor de equipa com quem trabalhou já três anos, bem como a confirmação da saída do português Miguel Oliveira da equipa de fábrica, onde esteve nos últimos dois anos.

“Ter o Jack [Miller] com o Brad [Binder] significa que estamos fortes. Conheço-o muito bem, sei como gosta de trabalhar e o que pode trazer à equipa. Acredito no seu caráter e na forma como vai pilotar e elevar o nível da nossa KTM RC16″, definiu o diretor da formação austríaca.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Guidotti sublinhou, ainda, que Jack Miller “é um corredor puro” e que “vai encontrar os limites e o máximo em qualquer condição e com qualquer conjunto [mota e afinações] e, ainda assim, ir ao ataque para conseguir um bom resultado, o que é uma qualidade rara” frisou.