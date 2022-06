Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 106.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia chega ao 106.º dia de guerra com a cidade de Severodonetsk, no Donbass (leste da Ucrânia) controlada “em grande parte” por Moscovo. É aqui que se tem concentrado nos últimos dias grande parte das batalhas diretas entre as forças russas e as ucranianas. O próprio Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu que o futuro da região vai ser determinado pelo destino de Severodonetsk.

Em Kharkiv, que nos últimos dias parecia ter assistido a um recuo russo, pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas nas últimas 24 horas na sequência de incêndios provocados por ataques aéreos na região de Novobavarskyi. Dos 27 focos de incêndio contabilizados até à meia-noite de quinta-feira, 16 foram diretamente provocados pos novos bombardeamentos.

Segundo o Instituto da Guerra, a Rússia está a intensificar os ataques no leste e no sul da Ucrânia. Além do Donbass, também Zaporíjia e Kherson são as regiões (oblasts) que mais têm protagonizado batalhas entre russos e ucranianos nas últimas horas. Saiba com mais detalhes o que aconteceu durante as últimas horas neste artigo ou no nosso liveblog, aqui.