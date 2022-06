A Greenvolt, empresa de energias renováveis, vai realizar um aumento de capital de quase 100 milhões de euros, através da inclusão de 17.792.576 novas ações ordinárias. Segundo comunicado, a empresa quer emitir novas ações, representativas de 12,785% do capital, por 5,62 euros por título.

O período de subscrição decorre de 20 de junho a 4 de julho, tendo os atuais acionistas e investidores direitos preferenciais de subscrição. Mas o principal acionista, a Altri, já fez saber que não vai ao aumento de capital da Greenvolt, mas que os seus acionistas terão oportunidade de participar diretamente naquela operação.

“Tendo em conta que a Altri SGPS se encontra num processo de autonomização total dos negócios, decidiu pela não participação no referido aumento de capital entendendo, no entanto, que deveria ser dada aos acionistas da Altri a oportunidade de o fazerem diretamente”, refere a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, adianta a mesma informação, “a Altri e a Caima tornam pública a oferta de venda de direitos de subscrição de ações da Greenvolt no contexto da sobredita oferta pública de subscrição de ações nas condições constantes deste anúncio”, destacando que a oferta tem por objeto os 23.154.783 direitos pertencentes a estas duas empresas e que decorrem das participações que detêm na Greenvolt. Os destinatários da oferta são os acionistas da Altri que detenham essa qualidade às 23h59 do dia 14 de junho de 2022. Assim, “cada acionista da Altri poderá adquirir 1 direito por cada conjunto de 8,85914897 ações da Altri”, lê-se na mesma informação ao mercado.

A Greenvolt pretende com este aumento de capital acelerar a implementação do plano de investimentos.