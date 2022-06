Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Justin Bieber comunicou, através de um vídeo no seu Instagram, que foi diagnosticado com o síndrome de Ramsay Hunt (também designado herpes-zoster do ouvido), a justificação para ter o lado direito do rosto paralisado.

“Como podem ver no meu rosto, tenho este síndrome, designado Ramsay Hunt, e este vírus, que atacou o nervo do meu ouvido e os meus nervos faciais, causou a paralisia na minha cara”, comunicou aos fãs.

O cantor canadiano, de 28 anos, mostra como não consegue piscar o olho direito nem sorrir nem mover a narina. “Tenho uma paralisação completa deste lado da cara”, descreve.

Justin Bieber tinha cancelado alguns concertos no Canadá da tour Justice World Tour, alegando então motivos de saúde, mas só agora falou da doença. Diz-se frustrado por ter cancelado os espetáculos, mas diz não se sentir fisicamente em condições de os fazer. “Isto é muito grave, como podem ver”, disse ainda, acrescentando que “o meu corpo está a dizer-me para abrandar e espero que percebam”.

Bieber diz estar a aproveitar para relaxar e descansar, para poder voltar a 100%. Mas até lá assume que tem de fazer de tudo para recuperar “e voltar a ter a cara como deve ser” para acrescentar que vai voltar ao normal. “Só é preciso tempo”, embora não seja possível prever quanto tempo será necessário.

Termina o vídeo dizendo acreditar que tudo acontece por alguma razão – “neste momento ainda não sei qual é”, colocando a esperança em Deus.