É o regresso de Lucy Barton, protagonista de O meu nome é Lucy Barton e Tudo é possível, também publicados em Portugal pela Alfagura. Este regresso a personagens – esta extensão depois de a história parecer já ter sido contada – já faz parte do universo de Elizabeth Strout, que fez o mesmo com Olive Kitteridge. Aqui, o mérito da autora é criar uma linha narrativa fiável depois de concluído um arco narrativo.

Em Oh, William!, encontramos Lucy Barton já com a vida avançada, sendo uma escritora consagrada, e todo o livro tem a figura de William, o seu primeiro marido, no centro. Lucy acaba de ficar viúva do segundo marido, William enfrenta uma crise no terceiro casamento e procura conhecer o passado da mãe. De início, o leitor estranha que, em pleno luto, a acção vá atentar em William, mas devagar a narrativa começa a compor-se num todo orgânico.

O livro parte de uma mistura entre rememoração e cogitação, embora Strout tenha tendência para a prosa crua. Nunca se perde em divagações, nunca deixa o leitor muito tempo sozinho – sem ver as personagens. Ainda assim, a evocação do passado leva uma vida inteira: Lucy pega na pobreza da infância, na família quase gélida, no casamento, no nascimento das filhas, no divórcio e na forma como a vida se meteu por um caminho que não estava planeado. Pelo meio, perpassa sempre, em simultâneo, uma sombra de rancor perdida nos alicerces da cumplicidade.



Enquanto as outras relações avançam, William e Lucy continuam com um lugar de destaque na vida um do outro. Aqui, é de destacar a subtileza de todos os movimentos da prosa de Strout: como a autora se abstém de contemplações ou explicações, cabe ao leitor fortalecer o sentido do que vê. E o que vê, parecendo pouca coisa, é uma saga familiar que se vai estruturando em encontros e desencontros, relevando-se o que ficou por dizer, acentuando-se a ferida do que nunca chegou a ser dito. Ao mesmo tempo, vemos os segredos de família como tentáculos que se expandem para criarem fissuras.

Ainda assim, verifica-se algum exagero na subtileza que a autora tentou conferir ao romance, já que a acção se perde por vezes e que há fragmentos de prosa que aparecem a sós entre parágrafos, em jeito de comentário da narradora, mas que não compõem a acção e não adensam a personagem. Isto acaba por passar de raspão pelos grandes méritos do livro, que põem em evidência não apenas as imperfeições humanas, mas também, e principalmente, a condição humana, através da abordagem de momentos em que esta se põe em xeque.

Convém ainda acrescentar que isto é feito através de uma estratégia narrativa acertada para os efeitos pretendidos pela autora, que consiste em mostrar a história em vez de a contar. Seria fácil enveredar pelo outro caminho, já que temos uma narradora participante, e seria, dessa forma, fácil transformar Lucy Barton numa narradora em quem o leitor teria de escolher confiar ou não, mas, ao pôr o leitor em cena com as personagens, a autora reforçou a corda de empatia que ata o leitor ao objecto.

As personagens sabem sempre a gente a sério, nunca há tendência para voos de linguagem, a prosa é funcional, existe para veicular um sentido, sempre necessário ao conteúdo, e sente-se, durante a leitura, a ondulação de um momento de transição. Serão estes os grandes méritos da autora norte-americana, que tem investido na caracterização sem perder tempo a explicá-la.