O PS/Açores considerou esta terça-feira que as medidas que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) tomou para desincentivar a produção de leite têm gerado “muita confusão” e são uma “ameaça” à produção do queijo da ilha de São Jorge.

Citado numa nota de imprensa, o deputado socialista na Assembleia Regional Carlos Silva critica a “instabilidade na produção de leite gerada” pelo executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

As medidas que o Governo dos Açores tem tomado para desincentivar a produção de leite têm gerado instabilidade nas entregas às cooperativas e poderão prejudicar a produção de queijo de São Jorge”, afirma o deputado do PS/Açores, que está a realizar as suas jornadas parlamentares na ilha de São Jorge.