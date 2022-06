Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O empresário Elon Musk, homem mais rico do mundo, é alvo de um processo que entrou num tribunal de Manhattan e que acusa o patrão da Tesla de fomentar um “esquema piramidal” utilizando a criptomoeda Dogecoin. Este criptoativo, programado por piada (como admitiram os seus criadores) a partir de um conhecido meme da Internet, perdeu 86 mil milhões de dólares em valor de mercado, face à cotação máxima atingida em maio de 2021 – o autor do processo quer uma indemnização no triplo desse valor.

O investidor que lançou o processo judicial chama-se Keith Johnson e acusa Musk de ter fomentado a valorização daquela criptomoeda para, depois, deixar o preço afundar. “Os arguidos [onde está Musk] tinham conhecimento desde 2019 que a Dogecoin não tinha qualquer valor, no entanto promoveram-na para lucrar através da negociação” com esse criptoativo, pode ler-se na acusação.

“Musk usou a sua plataforma como Homem Mais Rico do Mundo para operacionalizar e manipular o esquema piramidal com a Dogecoin, para lucrar com isso, para ganhar notoriedade pública e por entretenimento”, continua a queixa apresentada em tribunal. A queixa pretende uma indemnização de 258 mil milhões de dólares (246 mil milhões de euros, mais do que o Produto Interno Bruto anual de Portugal) e quer proibir Musk e as suas empresas de promover a Dogecoin, além de pedir que o tribunal considere o investimento na criptomoeda equivalente a “jogo”, como um casino.

A queda do valor da Dogecoin começou quando Elon Musk, depois de vários meses a promover a moeda, foi anfitrião do programa de humor Saturday Night Live e, num sketch onde fazia de especialista na área financeira, reconheceu que a Dogecoin era “um esquema”. Até esse dia, 9 de maio, a Dogecoin tinha visto o seu valor disparar mais de 13.000%.

Num sketch em que Elon Musk aparecia como um pretenso especialista em mercados financeiros, num jornal televisivo, a personagem encarnada pelo dono da Tesla e da SpaceX aparecia a dizer que a Dogecoin estaria no centro de “uma revolução do sistema financeiro mundial”. Porém, perante a insistência da personagem do jornalista, sobre o que é que aquela criptomoeda era, realmente, a personagem de Elon Musk acabava por reconhecer: “é um esquema“ (hustle), ou seja, uma criação que apenas tem como objetivo extrair a maior quantidade de dólares possível a quem se envolve na criptomoeda.

Antes do fim do sketch, a personagem de Elon Musk ainda gritou a típica expressão “Até à Lua!“, habitualmente utilizada pelos internautas envolvidos neste tipo de investimentos. Mas a piada estava feita e o dano também. A Dogecoin, que chegou a valer mais de 70 cêntimos de dólar por unidade, hoje vale menos de 6 cêntimos.