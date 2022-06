Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Burel Chiado Interiors

Rua Serpa Pinto 17 A. Tel.: 962 428 418. Das 10h às 20h.

Tudo começou com a recuperação da Fábrica de Lanifícios Império, em Manteigas, na Serra da Estrela, que estava em falência. Foram Isabel Costa e João Tomás que, em 2010, lhe deitaram a mão e que, juntos, criaram a marca rústica e colorida a que a Rua Serpa Pinto está cada vez habituada: a Burel Factory. Dez anos depois da inauguração da primeira loja, a Burel Chiado, nasce no mesmo passeio a sua irmã mais nova, a Burel Chiado Interiors, agora focada no design e decoração de interiores. Um espaço minimalista, que pretende dar protagonismo às peças, concebido por Rui Tomás, Creative Director da Burel Factory. Numa paleta que inclui 82 cores distintas, aqui entende-se bem a versatilidade da matéria-prima: entre peças de autor, e parcerias com designers, há mantas, tapetes, cortinas, almofadas, biombos, quadros e até painéis (como pode ver na imagem principal deste artigo). Mas o desdobrar de funções vai mais longe e inclui ainda o potencial de reciclagem — dando uso a peças a partir de desperdício do tecido, aplicações técnicas e até isolamento acústico.

Mustique

Rua de Santos-o-Velho, 106. Tel.: 91 014 7479. Segunda-feira a Sexta-feira, das 11h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 18h30.

O conceito mantém-se: roupa unissexo, edições limitadas e produção portuguesa. Mas a oferta expandiu: um ano depois da abertura da primeira loja física, Vera Caldeira e Pedro Ferraz abrem um novo espaço da Mustique, desta vez em Santos. O espaço de 80 metros quadrados e pé direito alto, pensado pelo atelier StudioAlba, mostra-se com traços minimalistas, com paredes brancas, chão em cimento e tijolos onde, em blocos de quatro sobre rodas, parte das peças são expostas. Além das camisas, T-shirts e calças — uma nova peça desenvolvida no correr do inverno passado há também —, a pensar no verão chegam os tops, calções e calções de banho. Os acessórios e o calçado juntam-se à loja, com as joias de Juliana Bezerra e as sandálias Mama Praia, dupla que faz parte da comunidade de amigos da Mustique, a que se deu o nome de “clubhouse”.

Arches

Largo Do Corpo Santo 14. Terça-feira a sábado, das 11h30 às 20h. Domingo, das 12h às 18h.

As linhas são minimalistas e o tom é de descontração. Tem T-shirts, hoodies, calças, calções e meias, mas mais do que um espaço de moda, define-se como um espaço cultural. O berço da marca é Nova Iorque, mas o fabrico acontece bem mais perto, numa fábrica no norte de Portugal. Faz sentido que no Largo do Corpo Santo, no Cais do Sodré, tenha nascido um showroom desta marca: chama-se Arches e sobre as peças há mais a dizer. Além de resultarem de parcerias estabelecidas com artistas em todo o mundo, querem ser o “vintage do futuro”: seguem os princípios da sustentabilidade, através da utilização de materiais concebidos especificamente para durar — e, assim, contrariar os efeitos da indústria fast fashion, cuja produção está associada a toneladas e toneladas de têxteis que vão parar a aterros. Mas o ativismo estende-se a um sistema de reaproveitamento: caso já não queira a peça ou esta se encontre danificada, basta enviá-la gratuitamente à marca (pode até receber um cartão-oferta para compra no site), para depois se proceder ao reparo do produto, seja através do retingimento, reimpressão ou reaproveitamento. Posteriormente, é colocada à venda novamente, com uma taxa de desconto. Caso não haja remédio possível, é descartada e reciclada junto de um dos parceiros da marca. Falta dizer que no espaço há ainda um programa cultural que é rotativo e que expõe o trabalho dos parceiros locais e globais.

SkinCeuticals

Avenida Lusíada, Centro Comercial Colombo, loja 0.077/0.081. Tel.: 21 715 1301. Todos os dias, das 8h à 00h.

Na farmácia do piso 0 do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, encontra agora um SkinScope. É através deste dispositivo que a SkinCeuticals — marca de antioxidantes do grupo L’Óreal, presente, pela primeira vez, em Portugal, através desta flagship — consegue ler por completo a sua pele, numa espécie de raio-X que permite identificar imperfeições, como manchas de hiperpigmentação ou desidratação. O processo é acompanhado pelos chamados Skin Experts que fazem o aconselhamento sobre quais as necessidades e as rotinas a adotar consoante o estado e tipo de pele. O protocolo — que é gratuito e dura cerca de 40 minutos, mediante reserva por telefone ou presencial — segue então com a aplicação dos produtos SkinCeuticals recomendados pela profissional credenciada, que explica tudo sobre o mesmo e o seu modo de aplicação.

A Loja Azul

R. de São Cristóvão 7. Tel.: 21 886 4128. Segunda-feira a sábado, das 10h30 às 14h e das 15h às 19h. Domingo, das 10h30 às 18h30.

Um conceito importado de França, representado em solo português por Julie Ferré, e que se dedica ao que é produzido nos países banhados pelo Mediterrâneo. De Marselha, projeto pioneiro, a nova A Loja Azul chegou recentemente à Mouraria, onde é possível encontrar joalharia, ilustrações, tapeçaria, mas, sobretudo, cerâmica. De vasos a jarras ou pratos, a maioria das peças é de origem portuguesa — desde copos e jarros de São Pedro do Corval a ilustrações assinadas por Teresa Rego — mas a realidade é que no espaço cabem as várias nacionalidades que, juntas, criam aquele que é o modo de viver do sul da Europa.

The Body Shop

Centro Comercial Vasco da Gama, loja 0005. Tel.: 21 895 1256. Todos os dias, das 10h à 00h.

É um regresso às suas raízes, diz a marca, que se quer consolidar “como visionária, ecológica e ativista”. Os materiais que erguem o novo espaço são sustentáveis, feitos a partir de madeiras recuperadas e de plásticos reciclados. A bancada do móvel de maquilhagem é um exemplo desta vontade de reduzir a pegada ecológica, já que é feito exclusivamente a partir de desperdício. O conceito também é novo. Segue aquele que vem a ser implementado noutros espaços da marca de cosmética, o Workshop Ativista, que convida os clientes a navegarem livremente no espaço, experimentando e testando os seus produtos. Raquel Marques foi quem venceu o concurso, que envolveu alunos da Lisbon School of Design e cujo propósito passava por valorizar as faixas etárias mais novas. Daqui resultou a criação de um garrafa de alumínio de refill e de uma bolsa reutilizável, disponível exclusivamente neste espaço.