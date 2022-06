Tudo começou com… Frank Sinatra

Não haveria Rock in Rio Lisboa sem Rock in Rio, Rio de Janeiro, entenda-se. E se a primeira edição foi um sucesso, isso deveu-se a um artista que nem sequer subiu ao palco, Frank Sinatra. Antes do Rock in Rio inaugurar, Roberto Medina organizara um concerto histórico no estádio do Maracanã, com Sinatra no palco e 175.000 fãs nas bancadas e relvado. Quando se lançou no projeto, Medina viajou até aos Estados Unidos e pediu ao cantor que o ajudasse a promovê-lo junto das bandas. Ele assim fez e, sem cobrar, marcou presença num evento que ajudou a vender o sucesso do Rock in Rio. Ozzy Osbourne e os Queen ficaram convencidos. Outros nomes fortes não demoraram a juntar-se ao cartaz. Seria, porém, um artista brasileiro a ter honra de estrear o palco principal: Ney Matogrosso.

O dia zero de Lisboa

O Rock in Rio chegou a Lisboa em 2004. Roberto Medina descobriu o Parque da Bela Vista, apaixonou-se e encarregou a filha Roberta de ali fazer nascer a Cidade do Rock e o festival, pela primeira vez, fora do Brasil. Ela assim fez. Mas antes da estreia houve uma ante-estreia. Dia 28 de maio, numa espécie de dia zero dessa edição, Paul McCartney tocou pela primeira vez em Portugal, inaugurando dessa forma o Palco Mundo. E, claro, aproveitou para contar a história de “Yesterday”, um dos maiores êxitos dos Beatles, cuja letra fora escrita a 27 de maio de 1965, numa viagem entre Lisboa e Albufeira.

Quando Amy disse não à rehab

Foi, talvez, o concerto mais badalado do Rock in Rio Lisboa 2008. Mas não pelas melhores razões. Depois de exigir, à última hora, um verniz vermelho para as unhas — que a organização acabaria por desencantar no camarim de outra das artistas desse dia, Ivete Sangalo —, Amy Winehouse entrou em palco com mais de meia hora de atraso e visivelmente alterada. No concerto, que durou apenas 50 minutos, ainda arriscou uns passos de dança que quase resultaram em queda, não fosse a pronta acção de um dos elementos da sua banda. Banda essa, que exibindo um notável profissionalismo, fez do concerto o melhor espectáculo possível, tentando colmatar as falhas de voz (e não só) da artista.

Um beijo que mudou uma vida

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2011, sexta-feira. Katy Perry no palco, 100 mil pessoas na assistência. Uma delas, Júlio Salvo, que jamais esquecerá este concerto. Porque, de entre a multidão, foi Júlio que a cantora norte-americana decidiu escolher para, nas suas palavras, “provar um rapaz brasileiro”. Júlio de Sorocaba — assim se apresentou, fazendo menção à sua terra-natal — subiu ao palco em tronco nu, trocou alguns olhares lascivos com a artista e recebeu um beijo. Tornou-se, imediatamente, a figura do festival. A sua vida mudou: deixou de ser técnico de informática, para passar a trabalhar como fotógrafo. Anos mais tarde, voltaria a estar com Katy Perry, tendo sido convidado para a estreia do seu filme no Brasil.

Dois gigantes em palco

Mick Jagger e Bruce Springsteen combinaram tudo entre eles no hall do hotel onde estavam ambos hospedados. A organização só soube no próprio dia do concerto dos Rolling Stones, no Rock in Rio 2014, que o Boss subiria ao palco para cantar “Tumblin’ Dice” com a mítica banda britânica. E assim aconteceu: duas das maiores figuras da história do rock juntas no Palco Mundo, num momento único, presenciado ao vivo por outra figura de relevo, o ex-presidente americano Bill Clinton…

A edição 2022 do Rock in Rio Lisboa acontece nos dias 18,19, 25 e 26 de junho, como habitualmente, no Parque da Belavista, em Lisboa.