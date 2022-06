Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O velório da menina de três anos que morreu em Setúbal está a ser marcado por momentos de tensão entre os familiares da criança. A avó paterna, que já tinha deixado críticas à mãe de Jéssica, foi retirada da Capela da Anunciada pelo pai biológico da menina num momento de maior descontrolo emocional, de acordo com imagens transmitidas pela SIC Notícias e pela CMTV.

O Jornal de Notícias acrescenta que a mulher gritava “assassina”. À CMTV, a avó da criança já se tinha mostrado indignada por a mãe de Jéssica não ter sido detida.

A CNN Portugal avançou, por sua vez, que a mãe de Jéssica e a avó materna desmaiaram no início do velório, pelo que tiveram de ser chamados os bombeiros para assistir ambas. O velório decorre à porta fechada, com algumas pessoas a juntarem-se no exterior.

O velório teve início às 17 horas. Cerca de 20 minutos antes, a mãe e o padrasto de Jéssica saíram da casa onde vivia a menina. Aos jornalistas, o padrasto rejeitou, em declarações transmitidas pela SIC Notícias, que a família tenha deitado brinquedos da criança para o lixo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou, esta quinta-feira, que foram detidos um homem de 58 anos e duas mulheres de 52 e 27 anos “por sobre eles recaírem fortes indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física grave, rapto e extorsão”: a mulher que a mãe de Jéssica começou por dizer ser a ama da menina, o marido e a filha desta.

O coordenador da PJ de Setúbal, João Bugia, afirmou à Lusa que Inês, a mãe da menina, foi “ardilosamente enganada” e levada a entregar a filha por conta dessa mesma dívida que tinha para com a suspeita. “A mulher agora detida convenceu a mãe a levar a criança a sua casa com o pretexto de que a menina poderia ficar a brincar com a neta, da mesma idade, enquanto conversavam sobre a dívida”, indicou.