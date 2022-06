Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São vários os motivos que poderiam estar por trás da decisão de muitos clientes europeus da Tesla em querer que os seus novos modelos venham da Gigafactory Berlim. Não só beneficiariam da indústria mais respeitada na Europa – e até do mundo –, como poderiam ainda usufruir da sua conceituada rede de fornecedores e das novidades introduzidas na primeira fábrica europeia da Tesla, que recorre às Gigapress da Idra, equipamento que pode moldar toda a frente ou traseira do chassi numa peça única, incrementando a robustez. Mas chegam notícias da Alemanha que indiciam que há problemas com os motores utilizados nos Model Y Performance.

De acordo com alguns fóruns de clientes da marca norte-americana, as entregas de novos modelos Model Y made in Germany (MIG) estão a ser atrasadas. Veículos que estavam previstos ser entregues em Junho, numa fase em que a marca informou já estar a fabricar 1000 unidades por semana, começaram a derrapar.

Apesar de não existir qualquer informação oficial, segundo as queixas dos clientes, o problema está nos motores eléctricos utilizados na versão Performance. Desconhece-se se a questão se prende com o motor anterior, posterior ou ambos. Mas, seja como for, é algo que a Tesla não pode reparar como é seu hábito, através das práticas intervenções over-the-air, uma vez que não se tratará de um problema de software.

O construtor não avançou o número de unidades Performance MIG já entregues e muito menos quantas estão à espera de ver a situação resolvida. Sabe-se sim, de acordo com a Drive Tesla, que um destes veículos teve um problema na Noruega que o impede de continuar a circular. Ainda de acordo com os fóruns de clientes, tudo indica que o problema poderá estar solucionado em meados de Julho, provavelmente já com motores novos e sem o defeito que os impede de funcionar correctamente.